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    iPhone 8 sizin yüzünüzü tanıyacak ve bakın ne yapacak?

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 14:34 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 14:34

    iPhone 8/X'de Touch ID'nin olup olmadığı belirsiz. Onun yerini alacağı ve çok hızlı tanıma yapacağı iddia edilen yüz tanıma sistemi acaba güvenli olacak mı?

    Son dönemde fotoğraf ve videolarla kandırılabilen yüz tanıma sisteminin güvenilirliği tartışılmaya başladı. Apple'ın önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni iPhone modelinde de bu özellik olacak.

    Yeni iPhone'da kilit açmanın yanı sıra Apple Pay için de kullanılması beklenen 3D yüz tanıma özelliği acaba ne kadar güvenli? Apple'ın satın aldığı Realface'in yüz tanıma Teknolojisini gösteren sunum videosu bize bu konuda fikir veriyor.

    Apple'ın kullanacağı yüz tanıma sisteminin Samsung'un Note 8 ve Galaxy S8'de kullandığından çok daha gelişmiş olduğu iddia ediliyor. Şirket bu yılın başlarında satın aldığı İsrail kökenli Realface'in ileri yüz tanıma yazılımını kullanacak.

    iPhone 8 sizin yüzünüzü tanıyacak ve bakın ne yapacak

    Realface'in yüz tanıma teknolojisini Samsung'tan ayıran özelliği, Realface'in yazılımının bir kişinin yüzünün 3D temsilini oluşturabilmesi. Buna karşın, Samsung'un Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'deki sistem, kişinin yüzünün 2D haritasına dayanıyor. Bu nedenle fotoğraf ve video ile kandırılması kolaylaşıyor.

    Realface, yüz tanıma teknolojisinin başarı oranının % 99.67 olduğunu iddia ediyor. Bu sebeple kandırılması neredeyse imkansız.
    Sistemin kandırma amacı ile tasarlanmış fotoğrafları, videoları hatta heykelleri filtreleyen Karmaşık bir altyapıya sahip olduğu belirtiliyor.

    Aşağıdaki videoda yüksek kaliteli fotoğrafların ve videoların bile Realface'in yazılımını kandıramadığı gösterilmekte. iPhone 8'in kilidininin yetkisiz kullanıcılar tarafından fotoğraf veya video ile açılmasını önleyen kızılötesi özellikli kameraya sahip olması bekleniyor.

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