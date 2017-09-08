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    iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 08:21 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 10:32

    Apple'ın bir yıldır beklenen yeni telefonu iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 8'le ilgili beklenen o tarih...

    Apple, genellikle yeni iPhone'u tanıttığı haftanın Cuma günü ön siparişleri başlatmakta. Bir sonraki Cuma günü de yeni iPhone'u satışa çıkarıyor. Alman sitesi Macerkopf, bu yıl tanıtılacak iPhone modelleri için 15 Eylül'de ön siparişin, 22 Eylül'de ise satışın başlayacağını açıkladı.

    Apple, son beş yılda Eylül ayındaki iPhone merkezli etkinliklerinden sonra iPhone satışları için genelde benzer bir formüle uyuyor. İlk hafta ön sipariş almaya başlıyor. Etkinlikten 10 gün sonra da yeni iPhone'ları satışa çıkarıyor.

    Şirketin iPhone 8 için de bu formüle uyması bekleniyor. Alman sitesi Macerkopf'a göre Alman operatörler 15 Eylül ön sipariş tarihine ve 22 Eylül satış tarihine hazırlanıyorlar. Bu tarihlerde tabiki değişiklik olabilir. Apple, iPhone 5s'te olduğu gibi ön siparişe girmeden satışa başlayabilir.

    Apple, iPhone 8'i 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıtacak. Etkinlikte iPhone 7s, iPhone 7s Plus, LTE özellikli Apple Watch ve 4K Apple TV'yi de tanıtması bekleniyor.

    iPhone 8 fiyatı ne kadar olacak?

    Yeni iPhone'un fiyatının 1000 ila 1200 dolar arasında olması bekleniyor. Bir ihtimal ise bu iPhone'ların satışa çıkmasıyla mevcut iPhone 7'lerin ucuzlayabilme ihtimali...

     

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