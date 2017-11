iPhone 8 mi iPhone 8 Plus mı daha çok satıyor?

Piyasa analiz şirketi Canalys'in yayınladığı yeni araştırma sonucu raporuna göre Apple, 2017'nin üçüncü çeyreğinde 11.8 milyon adet iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sevk etmeyi başardı, buna kıyasla geçen yıl iPhone 7 aynı zaman aralığında 14 milyon adet satmıştı. Apple tarihinde ilk defa bir Plus sürümü telefon, kardeşinden daha fazla satmış durumda. Yeni iPhone 8, 5.4 milyon adet sevk edilirken, iPhone 8 Plus 6.3 milyon adet sevk edildi. Buna rağmen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, ilk beşe giremedi.

Rapora göre bu zaman aralığında en çok satan telefon 13 milyon sevkiyat ile iPhone 7, onu da 7.9 milyon ile iPhone 6S takip ediyor. Üçüncü sırada ise 7.8 milyon ile Samsung'un Galaxy j2 Prime bulnuuyor. Dördüncü ve beşinciler ise sırasıyla Oppo A57 ve R11. Apple'ın iPhone X için hazırlandığını ve iPhone 7'nin nispeten daha hesaplı olduğunu düşünürsek, bu tablo çok da şaşırtıcı değil.





Toplam telefon satışlarındaysa Samsung yine açık ara farkla liderliğini koruyor. Samsung kararlı adımlarla piyasadaki payını hıza büyütmeye devam ederken, Apple bir yavaşlama yaşamış bgibi görünüyor. Bu durumun sebebi ise Galaxy Note8'in bu çeyreğe yetişmiş olması ve iPhone X henüz piyasaya sürülmüş olması.

chip.com.tr'nin haberine göre Huawei hızla büyürken, Xiaomi bu çeyrekte %86.9 oranında büyüyerek Oppo ile arasındaki farkı %2'ye indirmiş durumda. 2017'nin son çeyreğinde Xiaomi'nin dördüncü sıraya geçmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.