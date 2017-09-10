iPhone 8 kaç TL olacak? İşte şoke eden fiyat!

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun da yer aldığı KGI tarafından, iPhone 8 fiyatının yüksek olmasına ilişkin yeni bir rapor yayınlandı. KGI analisti Ming-Chi Kuo, iPhone üreticisinin fiyatlandırmasında Samsung'un büyük etkisi olduğunu iddia ediyor. KGI, fiyatın artmasındaki nedenin OLED panel kaynaklı olduğunu ifade etti. OLED panel, iPhone 7'de kullanılan LCD panelin iki katına mal oluyor.

Apple, bu yıl iPhone 8 ile birlikte LCD ekrandan OLED ekranlara geçiş yapacak. OLED ekran konusunda ise Samsung dünyadaki en büyük üretici durumunda yer alıyor. KGI Securities analisti Kuo, Samsung'un bu pozisyonunu kullanarak fiyatları yüksek tuttuğunu iddia ediyor.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta kullandığı LCD panellere 45-55 dolar ödediğini, Samsung'un OLED panellerine ise 120-130 dolar civarında ücret ödeyeceğini açıkladı. Aradaki 75 dolarlık farkın iPhone 8 fiyatlarını yükselttiğini düşünüyor.

Tek bir üretici tarafından sağlanan OLED ekranlar, üretim zorlukları ve arz kısıtlamaları nedeniyle yeni iPhone'da stok sorunları yaşanmasına neden olacak. Kuo, Apple'ın acilen OLED ekranlar üretebilen başka bir şirket bulması gerektiğini söylüyor.

Son birkaç ayda Apple'ın LG ile 2019'da piyasaya çıkacak olan iPhone modelleri için bir anlaşma yaptığı ve LG'nin ayda 45.000 panel temin edebilecek tesisler için milyarlarca dolar para harcadığı haberleri geliyor. Apple'ın Japan Display ile ortaklık kurmayı planladığı da düşünülüyor.



iPhone 8'in Türkiye fiyatının 5 bin TL'den aşağı olmayacağı düşünülüyor.