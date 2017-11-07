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    iPhone 8 iPhone 5C'nin kaderini paylaşıyor!

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 08:02 | Son Güncelleme:

    iPhone X'in piyasaya sürülmesi ile birlikte bir anda geri planda kalan iPhone 8, iPhone 5C hüsranının tekrarlanması demek olabilir!

    Apple CEO'su Tim Cook'un anlatımına bakılırsa, iPhone X'in raflara çıkışı, iPhone 8'in açılışından çok daha farklı. Apple'ın kazanç duyurusu ardından gelen bir çok iyi haber ile birlikte, iPhone X'in başlangıcı için sırada bekleyen yüzlerce insan dikkat çekti.

    "Sydney mağazamızın önünde bir kaç yüz kişiden oluşan bir sıra olduğunu öğrendim." diyen Cook, bu manzaranın tüm dünyada, benzer şekilde görüldüğünü söyledi.

    Amerika'da, özellikle de Apple'ın doğduğu şehir olan California'da yeni iPhone'lar her zaman en geç sevk edilmiştir. Ancak tüm ön-sipariş stoklarının hemen erimesi, uzun sıralar oluşmasına yol açtı.

    iPhone 8 iPhone 5Cnin kaderini paylaşıyor

    iPhone X için oluşan bu manzara özellikle iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın 22 Eylül'deki çıkış etkinliğinden çok farklı bir görüntü sunuyor. Tahminlere göre bir çok potansiyel müşteri, iPhone X'in çıkışını beklediği için iPhone 8'ler yeterli ilgiyi göremedi.

    Cook'a göre iPhone X'in bu duruma girmesinin sebebi, çok iyi bir telefon olmasının yanı sıra üretimin talebi karşılayamaması. Tahminlere göre iPhone 8 ve iPhone X'in kaderi, marketi sarsan iPhone 5S ve yanında unutulup giden iPhone 5C'nin kaderine benzeyecek.

    2013'te piyasaya sürülen iPhone 5S, Touch ID teknolojisine sahipti ve aynı iPhone X gibi, ilk günden satın almak neredeyse imkansızdı. Özellikle de ön-siparişe açık olmaması iPhone 5S için uzun sıralar oluşması ile sonuçlamıştı.

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