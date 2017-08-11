iPhone 8 beraberinde iPhone 7S'le mi geliyor?

Muhtemelen artık iyiden iyiye sıkılmaya başladığınız iPhone 8 ve Galaxy Note 8 sızıntıları, neyse ki çok geçmeden telefonların tanıtılmasıyla son bulacak. (Evet, hemen ardından da muhtemelen iPhone 9 ve Galaxy Note 9'u konuşmaya başlayacağız.) Galaxy Note 8'in bu ay sonunda, iPhone 8'in de eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak iPhone 8 için daha önce gecikme olasılığı vardı hatırlarsanız. Bu haberlerin ardından Tim Cook'un iPhone 8 ile ilgili bir sıkıntılarının olmadığını iletmesi, yeni amiralin gecikmeyeceğinin işaretini vermişti. Şimdi buna ilişkin bir haber de KGI Securities'ten geldi.

KGI Securities'in tahminleri, iPhone 8'in eylül ayında piyasaya çıkacağı yönünde. Ayrıca yine aynı kaynağa göre amiral gemisi yalnız olmayacak, yanında iPhone 7S ve iPhone 7S Plus modellerini de getirecek.

Bu iyi bir haber. Fakat bir de kötü haber var. Telefonlar eylül ayında piyasaya çıkacak çıkmasına ama KGI Securities'e göre bu üçlü, 2018 yılı başına kadar üretim noktasında kısıtlı sayıda kalabilir. Yani, telefonu satın almak için uzun kuyruklar (listeler) sizi bekleyebilir.

KGI Securities, ayrıca yeni modellerin 3 farklı renk seçeneğiyle geleceğini söylüyor. Bunlar; altın, gümüş ve siyah olacak. Muhtemelen sonrasında diğer renklerle birlikte çeşitlenecektir. Yeni telefonlarda ayrı olarak (tabii ki ayrı satılacak; Apple'dan söz ediyoruz) satın alınabilen hızlı şarj destekli bir USB-C Lightning kablosu da kullanılacak. Ayrıca kullanıcılar, yine ilave bir aksesuar aracılığıyla telefonları kablosuz şarj da edebilecekler.



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