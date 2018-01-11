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Telefonları kablosuz böyle şarj edecek!

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

CES 2018 halen daha devam ediyorken, tüm teknoloji dünyası gözleri fuara çevirmiş durumda. Hızlı kablosuz şarj cihazlarıyla bilinen iOttie, CES 2018'e yeni hızlı kablosuz şarj cihazlarını tanıttı.

CES 2018, her yıl düzenlenen teknoloji fuarlarından birisi ve tüm dünya o fuara odaklanmış durumda. Teknoloji devleri ise fuar kapsamında ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. iOttie cephesi bu yıla da CES 2018'de tanıttığı kablosuz hızlı şarj cihazlarıyla damga vurdu. 

Telefonları kablosuz böyle şarj edecek

Küçük bir tasarıma sahip olan hızlı kablosuz şarj cihazları, beş farklı seçenekle kullanıcılara sunulacak. Ayırca cihazın etrafı kendine özgü bir kumaşı ile çevrelenmiş. Yani tamamı kumaş kaplı bir cihaz olarak gelecek. LED ışıklarının olmadığı cihaz, USB çıkış portu ve çekiş için silikon ped temelli bir USB-C bağlantı noktasına sahip. 15 Watt'a kadar gücünü yükseltebilen cihaz, bu güç artışı sayesinde iPhone X ve Galaxy S8 gibi modelleri de hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Fiyatlarının henüz belli olmadığı cihazın fiyatları da yakın zamanda açıklanacak. 

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