iOS 11'in yüklendiği telefonlarda bazı uygulamalar çalışmaz hale geliyor

Yeni iOS 11'in bazı uygulamaları çalışmaz hale getirmesinin nedeni, işletim sisteminin sadece 64-bit kodlama sistemiyle yazılan uygulamaları destekleyecek olması.

Apple, 32-bit yazılımları desteklemeyi bırakarak işletim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlamak istiyor.

App Store, Haziran 2015'ten bu yana 64-bit desteği olmayan uygulama güncellemelerini reddediyor.

Aslında bu, işletim sistemlerinin uzun süre yazılımları destekleme eğilimiyle çelişen bir adım.

Surrey Üniversitesi bilgisayar bölümünden Profesöt Alan Woodward "İki yıl bir şeyin işe yaramaz hale gelmesi için çok kısa bir süre. Çok hızlı ilerleyen teknoloji dünyası için bile. Firmaların çoğu-ki Microsoft buna en iyi örnek- ürünleri mümkün olduğunca uyumlu tutmaya çalışıyor. iOS 11'in 32-bit sistemi desteklemesi büyük bir yük değil. Apple'ın hızı artırmak ve insanların ileriye bakmasını sağlamaya çalıştığını söylemek zor değil" dedi.

Çocuk kitap uygulamaları etkileniyor

iOS 11 güncellemesi yakın zamanda piyasaya sunulacak.

Bu karardan etkilenen uygulamaların çoğu bağımsız geliştiriciler. Ancak Winnie the Pooh bulmaca kitabı, Tangled dijital kitabı, Prenses ve Fare gibi Disney ürünleri, XCom: Enemy Within ve Gears' Flappy Bird gibi video oyunları ve çocuklar için bazı kitap uygulamaları kullanılamayacak.

iPhone ve iPad sahipleri hangi uygulamaların kaldırılacağını ayarlar menüsünden uygulamalara tıklayarak öğrenebilirler.

Buna karşın iPhone iOS 11 güncellemesini yapmanın faydaları da bulunuyor. Grafik ve gerçek dünya olaylarını birleştiren yeni reality uygulamalarına destek, yeniden tasarlanmış App Store, Siri'nin sesinde iyileştirme, araçta kullanılan cihazlara "rahatsız etmeyin" uyarısı getiriliyor.

Prof. Woodward "Elbette iOS 11'i güncellemek zorunda değilsiniz, teoride insanların seçme hakkı var ama pratikte kullanıcılar yeni versiyonu indirmek zorunda" dedi.