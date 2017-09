iOS 11 ne zaman yayınlanacak? iOS 11 hangi telefonlara yüklenecek?

iOS 11 uyumluluğunu kontrol etmelisiniz. Peki desteklenen cihazlar hangileri?



iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s.

12.9-inç iPad Pro 2. nesil, 12.9-inç iPad Pro 1. nesil, 10.5-inç iPad Pro, 9.7-inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod Touch 6. nesil...



Kontrolü yaptınız ve cihazınızı güncelleyebildiğinizi gördünüz mü? O halde sıradaki adıma geçelim. Böylesi büyük güncellemeleri aldığınız zamanlarda, yüklediğiniz ve kullanmadığınız uygulamaları silmek işinizi hızlandırır. Hafızanızı boşaltmak güncelleme süresini azaltacaktır. Bunun için uygulamaları ana ekranda üzerilerine basılı tutup silebilirsiniz. Her bir uygulamanın hafızanızda ne kadar yer kapladığını görmek içinse, Ayarlar > Genel > Depolama ve iCloud Kullanımı > Depolama Alanını Yönet yolunu izleyin.

iOS 11 güncellemesi en az 2 GB boş alan gerektiriyor. Bunun için bazı durumlarda uygulamaları silmek yeterli olmayabilir. Özellikle iPhone ve iPad’inizin hafızaları yüksek değilse, cihazınızdan gereksiz fotoğraf ve videoları PC’nize yedekleyerek yer açın ya da silin. İşinizi garantiye almak için 2.5 GB’a kadar hafıza boşaltmanızda fayfa var.





iOS 11, 32 bitlik uygulamaları desteklemeyecek. Bu da demek oluyor ki 32 bit uygulamalar cihazınızı yavaşlatacak ya da probleme sebep olacaklar. Bu uygulamaları tespit etmek için:

Ayarlar > Genel > Hakkında > Uygulamalar sırasını takip edin. Bu ekranda gördüğünüz uygulamalar iOS 11’in 64 bitlik yapısıyla uyumsuz olanlar. Bunları sildikten sonra güncelleme yapmanız muhtemel sorunları ortadan kaldıracaktır.

iOS 11'i yüklemek için iTunes'u kurmayı planlıyorsanız Mac'inizdeki veya Windows PC'nizdeki yüklü olan iTunes'u en yeni sürümüne (iTunes 12.7'ye) güncellemeniz gerekiyor.

Apple, cihazlarınızı kayıpsız bir şekilde güncellemeyi planladı. Ancak teknoloji bazen şans işidir ve hiç beklenmedik şeyler yaşanabilir. Bu yüzden cihazınızın yedeğini almanıza fayda var. Elbette bunun için de bilgisayarlarınızda yüklü olan iTunes’u kullanabilirsiniz. Buradan aldığınız yedekler şifrelerinizi de güvenli bir şekilde saklayacaktır.

Apple, iOS 11'i 19 Eylül 2017 Salı günü, TSİ 20.00’da yayınlamış olacak. Bu saatten itibaren yukarıdaki listede görmüş olduğunuz iOS 11 uyumlu cihazlara sahip kullanıcılar, bildirim almaya başlayacaklar.

iOS 11 hem bağlı olduğunuz kablosuz ağ aracılığıyla hem de PC’nize yüklü iTunes aracılığıyla yüklenebilir. iTunes üzerinden güncelleme yapmak için cihazını bilgisayarınıza bağladıktan sonra güncelleme süresince çıkartmamanızda fayda var.