Internet Explorer'da korkutan güvenlik sorunu

Internet Explorer'ın son sürümündeki bir güvenlik açığı, adres çubuğuna yazdığınız her şeyin sızmasına neden olabiliyor. Güvenlik açığı, şu an bulunduğunuz sitenin URL çubuğuna yazdığınız metni Enter'a bastığınız anda öğrenmesine izin veriyor. Bu, normalde başka web sitelerinin görmemesi gereken hassas bilgilerin açığa çıkması demek. IE arama sorgularını URL çubuğuna yazmaya izin verdiğinden, hack yoluyla arama sorgularınız da algılanabiliyor.





Salı günü güvenlik araştırmacısı Manuel Caballero tarafından keşfedilen açık, buradaki site yoluyla denenebiliyor. Site, saldırgan bir web sitesinin yazılan metni kolayca elde edebileceğini gösteriyor. Elbette söz konusu farklı bir site olduğunda, site sizden böyle bir şey yaptığını tamamen gizleyebiliyor.

Microsoft yetkilileri ise eposta yoluyla yaptıkları bir açıklamada "güvenlik sorunlarını incelediklerini ve proaktif olarak, en hızlı şekilde güncellediklerini" söyledi. Firma sorunların çözümlerini standart bir ilke olarak Salı Güncellemeleri ile çözdüğünü belirtiyor.

Sorun çözülene kadar Internet Explorer dışında, Chrome, Microsoft Edge gibi bir web tarayıcısı kullanmanız öneriliyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 48 MUHTEŞEM DUVAR KAĞIDI