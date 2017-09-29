Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Internet Explorer'da korkutan güvenlik sorunu

    Internet Explorer'da korkutan güvenlik sorunu

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 07:38 | Son Güncelleme:

    Internet Explorer'ın en son sürümünde keşfedilen açık, adres çubuğuna yazdığınız her şeyin ele geçmesine izin veriyor!

    Internet Explorer'ın son sürümündeki bir güvenlik açığı, adres çubuğuna yazdığınız her şeyin sızmasına neden olabiliyor. Güvenlik açığı, şu an bulunduğunuz sitenin URL çubuğuna yazdığınız metni Enter'a bastığınız anda öğrenmesine izin veriyor. Bu, normalde başka web sitelerinin görmemesi gereken hassas bilgilerin açığa çıkması demek. IE arama sorgularını URL çubuğuna yazmaya izin verdiğinden, hack yoluyla arama sorgularınız da algılanabiliyor.

    Internet Explorerda korkutan güvenlik sorunu

    Salı günü güvenlik araştırmacısı Manuel Caballero tarafından keşfedilen açık, buradaki site yoluyla denenebiliyor. Site, saldırgan bir web sitesinin yazılan metni kolayca elde edebileceğini gösteriyor. Elbette söz konusu farklı bir site olduğunda, site sizden böyle bir şey yaptığını tamamen gizleyebiliyor.

    Microsoft yetkilileri ise eposta yoluyla yaptıkları bir açıklamada "güvenlik sorunlarını incelediklerini ve proaktif olarak, en hızlı şekilde güncellediklerini" söyledi. Firma sorunların çözümlerini standart bir ilke olarak Salı Güncellemeleri ile çözdüğünü belirtiyor.

    Sorun çözülene kadar Internet Explorer dışında, Chrome, Microsoft Edge gibi bir web tarayıcısı kullanmanız öneriliyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 48 MUHTEŞEM DUVAR KAĞIDI

    Etiketler: internet explorer , microsoft , güvenlik , güvenlik açığı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri