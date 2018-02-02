Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Instagram'da hikaye paylaşanlara yepyeni bir özellik

Instagram'da hikaye paylaşanlara yepyeni bir özellik

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 06:57 | Son Güncelleme:

Instagram'da artık sadece fotoğraf çekip hikayenizde paylaşmak zorunda değilsiniz. Popüler uygulamanın yeni sürümünde eklenen bir özellik sayesinde farklı yazı tiplerini kullanabileceğiniz gibi yazıyı ortalayabiliyor veya fotoğrafsız paylaşabiliyorsunuz.

Instagram dün yayınlanan son güncellemesinde hikaye paylaşanların hoşuna gidecek yeni bir özelliği aktif hale getirdi. 

Instagram, insanların fotoğraf veya video çekmelerine gerek kalmadan, akıllarındakini yazıyla paylaşabilecekleri “Hikayelerde Yazı Modu”nu duyurdu. Yazı Modu, fotoğraf veya videosu çekilecek bir şey olmadığı anlarda insanların kendilerini yazıyla ifade etmelerini sağlayan, yaratıcı bir font ve stil kütüphanesi sunuyor.

Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyorInstagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor?

Yazı Modu’na ulaşabilmek için yapılması gerekenler şöyle:

- Kamerayı açın ve “Yazı” seçeneğine geçin

- Hazır olduktan sonra, çıkartmalar ve diğer yaratıcı dokunuşlar eklemek için ">" düğmesine dokunun

- Aklınızdakileri yazın ve yazı tipini Modern, Neon, Typewriter ve Strong gibi stillerle üstteki tuşa dokunarak değiştirin

Instagramda hikaye paylaşanlara yepyeni bir özellik

- Arka plan rengi (sol alttaki daireye dokunun), metin rengi (metni seçin), vurgu rengi (belirli stiller için "A" kutucuğuna dokunun) gibi öğeleri kişiselleştirin - fotoğraf makinesi simgesine (sağ altta) dokunarak arka plan fotoğrafı da ekleyebilirsiniz.

Etiketler: instagram , uygulama , instagram hikaye
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri