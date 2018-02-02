Instagram'da hikaye paylaşanlara yepyeni bir özellik

Instagram dün yayınlanan son güncellemesinde hikaye paylaşanların hoşuna gidecek yeni bir özelliği aktif hale getirdi.

Instagram, insanların fotoğraf veya video çekmelerine gerek kalmadan, akıllarındakini yazıyla paylaşabilecekleri “Hikayelerde Yazı Modu”nu duyurdu. Yazı Modu, fotoğraf veya videosu çekilecek bir şey olmadığı anlarda insanların kendilerini yazıyla ifade etmelerini sağlayan, yaratıcı bir font ve stil kütüphanesi sunuyor.

Yazı Modu’na ulaşabilmek için yapılması gerekenler şöyle:

- Kamerayı açın ve “Yazı” seçeneğine geçin

- Hazır olduktan sonra, çıkartmalar ve diğer yaratıcı dokunuşlar eklemek için ">" düğmesine dokunun

- Aklınızdakileri yazın ve yazı tipini Modern, Neon, Typewriter ve Strong gibi stillerle üstteki tuşa dokunarak değiştirin





- Arka plan rengi (sol alttaki daireye dokunun), metin rengi (metni seçin), vurgu rengi (belirli stiller için "A" kutucuğuna dokunun) gibi öğeleri kişiselleştirin - fotoğraf makinesi simgesine (sağ altta) dokunarak arka plan fotoğrafı da ekleyebilirsiniz.