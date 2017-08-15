İndeks Bilgisayar'ın net kârında yüzde 37'lik artış

Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu Index Grup'un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2017 yılının ilk altı ayının konsolide mali sonuçlarını açıkladı. İndeks Bilgisayar AŞ (INDES); geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre hem satış hem de net kârında dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Buna göre şirket, satışlarını 2016'nın ilk yarısına göre yüzde 13 oranında artırırken, net kârını ise yüzde 37 oranında yükseltti.
Haziran 2004'te halka arzı gerçekleşen İndeks Bilgisayar'ın 2017 ilk altı ay konsolide mali sonuçları şu şekilde:
İndeks Bilgisayar
Ayrıca 2006 yılının Şubat ayında halka arzı gerçekleşen ve İndeks Bilgisayar'ın bağlı ortağı olan şirketi Datagate Bilgisayar (DGATE)'ın da 2017 yılı ilk altı ay sonuçları şu şekilde:
Datagate Bilgisayar
Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi ve İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Atilla Kayalıoğlu, sonuçların hem kendileri hem de iş ortakları açısından oldukça memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi ve Datagate Bilgisayar Genel Müdürü Salih Baş ise, dünyanın rotasını çevirdiği dijital dönüşüme hızla geçiş yaparak bilişim teknolojileri sektörünün dağıtım noktasındaki liderliklerini perçinlemeyi çok önemsediklerini belirtti.