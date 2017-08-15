İndeks Bilgisayar'ın net kârında yüzde 37'lik artış

Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu Index Grup'un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2017 yılının ilk altı ayının konsolide mali sonuçlarını açıkladı. İndeks Bilgisayar AŞ (INDES); geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre hem satış hem de net kârında dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Buna göre şirket, satışlarını 2016'nın ilk yarısına göre yüzde 13 oranında artırırken, net kârını ise yüzde 37 oranında yükseltti.



Haziran 2004'te halka arzı gerçekleşen İndeks Bilgisayar'ın 2017 ilk altı ay konsolide mali sonuçları şu şekilde:



İndeks Bilgisayar

2017 ilk altı ay sonuçlarına göre konsolide net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artırarak; 1 milyar 760 milyon TL'den 1 milyar 997 milyon TL'ye çıkardı.

2016 ilk yarısı itibarıyla 71,9 milyon TL olan brüt kâr rakamını yüzde 16 artırarak 83,5 milyon TL'ye yükseltti.

2016'nın ilk yarısında 21,4 milyon TL olan konsolide net kârını yüzde 37 artışla 29,4 milyon TL'ye çıkardı.

Ayrıca 2006 yılının Şubat ayında halka arzı gerçekleşen ve İndeks Bilgisayar'ın bağlı ortağı olan şirketi Datagate Bilgisayar (DGATE)'ın da 2017 yılı ilk altı ay sonuçları şu şekilde:



Datagate Bilgisayar

2017 ilk altı ay sonuçlarına göre konsolide net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artırarak; 585 milyon TL'den 745,5 milyon TL'ye çıkardı.

2016 ilk yarısı itibarıyla 15,7 milyon TL olan brüt kâr rakamını yüzde 49,4 artırarak 23,4 milyon TL'ye yükseltti.

2016'nın ilk yarısında 7,9 milyon TL olan konsolide net kârını yüzde 50 artışla 11,9 milyon TL'ye çıkardı.

Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi ve İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Atilla Kayalıoğlu, sonuçların hem kendileri hem de iş ortakları açısından oldukça memnuniyet verici olduğunu kaydetti.





Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi ve Datagate Bilgisayar Genel Müdürü Salih Baş ise, dünyanın rotasını çevirdiği dijital dönüşüme hızla geçiş yaparak bilişim teknolojileri sektörünün dağıtım noktasındaki liderliklerini perçinlemeyi çok önemsediklerini belirtti.