İlkokullu kızlar üniversitede!

Kilyos Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokul ve Ortaokulu’ndan 10-12 yaşlarında 50 kız öğrenci Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü'nde üç hafta boyunca Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu gönüllüleri ile birlikte futbol öğrenecek ve benzersiz bir deneyim yaşayacaklar. Kız öğrenciler proje kapsamında futbolun yanısıra bilim, dans ve drama gibi farklı alanlarla da biraraya gelecek.

Kızlar Sahada Akademi 23, 24, 30 Eylül ve 1, 7, 8 Ekim tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde gerçekleşecek! Kilyos Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokul ve Ortaokulu’ndan 10-12 yaşlarında 50 kız öğrenci ile Boğaziçi Üniversitesi’nin çeşitli alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin gönüllüleri Kızlar Sahada Akademi 2017 için bir araya gelecek.

Kız öğrencilere özgüven kazandırmak ve cinsiyet eşitliği mesajı vermek amacıyla yola çıkan proje, gün geçtikçe etkisini arttırıyor. İlki 2016 yılında Eskişehir'de 52 katılımcıyla gerçekleştirilen projenin ikincisi "Sürdürülebilir Kampüs" Sarıtepe Kampüsü'nde katılımcılara altı gün boyunca yapamazsın denilenin yapılabilir olduğunu gösterecek.

Sadece futbol eğitimi verilmeyecek

Beş gün boyunca 50 kız öğrenci Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu gönüllüleri ile birlikte futbol öğrenecek ve benzersiz bir deneyim yaşayacaklar. Kızlar Sahada Akademi, çocukları futbolun yanısıra bilim, dans ve drama gibi farklı alanlarla da buluşturacak.

Boğaziçi Üniversitesi step takımı BuAngels, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü ve Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan atölyelerle, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırması amaçlanıyor. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübü ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü hem gözlemci olarak hem de projenin etki ölçümlemesinde etkin rol alarak projeye destek verecekler.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Melis Ertuğ ve Yasin Efe’nin koordinatörlüğünde; Kızlar Sahada Akademi’nin kurucusu Actifit ve Kızlar Sahada’nın danışmanlığında yürütülecek projenin tüm aşamalarında yalnız bırakmayan gönüllü arkadaşlarının yanı sıra birçok destekçisi de var. Bu seneki Kızlar Sahada Akademi’nin destekçileri arasında Belgin Yağları, Boğaziçi Üniversitesi, ISS Türkiye, Merck SD, Sarıyer İz Gönüllüleri, Tekfen Gayrimenkul ve Toplum Gönüllüleri Vakfı yer alıyor.