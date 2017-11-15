İlk yıl 8'inci sınıf konuları sorulacak

Yılmaz, “Bu yılki sınavın son sınıf derslerinden yapılması, diğer sınıfların derslerinin ise sınavlara önümüzdeki yıllarda kademeli olarak yansıtılması üzerinde çalışıyoruz” dedi.



‘NİTELİKLİ’ DEMEDİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti’nin dünkü TBMM grubunun basına kapalı bölümünde milletvekillerine yeni sisteme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Edinilen bilgiye göre Yılmaz, yeni sistemde sınavla girilecek okullarla ilgili tartışma yaratan ‘nitelikli okul’ ifadesini bu kez kullanmadı. Bu okullardan, ‘sınavla girilecek okullar’ diye söz eden Yılmaz, bunların sayısının il ve ilçelerin büyüklüğüne göre belirleneceği belirtti. Bu okulların her yıl ilan edileceğini, öğrencilerin bu okulların sınavlarına istedikleri takdirde gireceklerini belirten Yılmaz, sınavı kazanamayan öğrencilerin ise tercihlerine göre evlerine yakın okullardan birine yerleştirileceğini söyledi.



SORU SAYISI

Yılmaz, yeni sisteme kademeli geçiş üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi. Bu yıl sınava girecek öğrencilerin bütün sınıfların derslerinden sorumlu tutulmalarının haksızlık olacağı eleştirilerini anımsatan Yılmaz, “Bu yılki sınavın sadece son sınıf derslerinden yapılması, diğer sınıfların derslerinin ise sınavlara önümüzdeki yıllardan itibaren kademeli olarak yansıtılması üzerinde çalışıyoruz” dedi. Yılmaz, yeni sistemde sorulacak soru sayısına ilişkin de, “60 mı olacak 80 mi olacak, üzerinde çalışıyoruz” dedi. Yılmaz, bu sınavda sadece Türkçe ve Matematik soruları olmayacağı, başka derslerden de soru olacağı bilgisini de aktardı. Milletvekilleri ise Yılmaz’ı soru yağmuruna tuttu. Sorular arasında, “Artık sabit bir sistemimiz olacak mı?” sorusu da yer aldı.