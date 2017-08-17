'İlk hayvanlar 650 milyon yıl önce ortaya çıktı'

Sputnik'in aktardığına göre araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Jochen Brocks, bu gizemli sorunun cevabının, Avustralya'nın merkezindeki eski tortul kayaçlarda yattığını söyledi.

ANU Yer Bilimleri Araştırma Okulu'ndan Brocks, süreci şöyle anlattı:"Biz bu kayaları toz haline getirdik ve eski organizmaların moleküllerini ayıklayıp çıkardık. Bu moleküller, her şeyin 650 milyon yıl önce ilginç bir hal almaya başladığını gösterdi. Bu, ekosistemin değişimiydi, alglerin yükselişiydi." Brocks, alglerin yükselişinin, Dünya tarihinin en derin ekolojik değişimini tetiklediğini, aksi takdirde insanların ve hayvanların var olamayacağını vurguladı.

OKYANUSLAR YAŞANILABİLİR BİR ALANA DÖNÜŞTÜ

Brocks sözlerine şöyle devam etti: "Dünya 50 milyon yıl önce donmuş haldeydi. (Snowball Earth-Kartopu Dünya) Dev buzullar, tüm sıradağları toza çevirdi ve bunlardan besin maddeleri çıktı. Aşırı küresel ısınma sonucu karların erimesiyle, nehirler aracılığıyla besin okyanuslara taşındı."

Brocks'un anlatımına göre okyanustaki yüksek seviyedeki besin ve küresel sıcaklığın yaşanabilir serinliğe erişmesi, alglerin hızla yayılması için ‘mükemmel ortamı' yarattı. Böylece bakterilerin hüküm sürdüğü okyanuslar, daha kompleks bir hayatın yaşamasına olanak sağlayan bir dünyaya dönüştü.

Brocks şu ifadeleri kullandı:

"Besin zincirinin en altındaki bu büyük ve besleyici organizmalar, karmaşık bir ekosistemin evrimi için gerekli enerjiyi sağladı. Bu ekosistemler, insanlar da dahil büyük ve karmaşık hayvanların Dünya'da büyümesini sağladı."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

