İlaçta 'E.E.İ.' kriteri

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan “Zehirlenmeler emekleme çağı ile 0-5 yaş arası çocuklarda sık görülen ev kazasıdır. Bu yaş grubu çocuklarda fazla merak, öğrenme isteği, buldukları her şeyi ağızlarına götürme ve büyükleri taklit etme durumları söz konusu. Zehirlenmelerin birçoğu maalesef ilaçlardan ileri geliyor” dedi. Saydan şunları söyledi:



‘CİCİ’ GÖSTERMEYİN

“Çocuklara ilacın ‘ilaç’ olduğunu gayet güzel anlatmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı okullara görseller astırmalı veya medyada çocuk programlarında ‘kamu spotları’ yayınlatmalı. İlaç içmeyen çocuğa ilaçları öven onları ‘cici’ gösterecek tabirler asla kullanılmamalı. İlacın tadı, şekli, rengi güzel gösterilmeye çalışılmamalı.



ÖNLERİNDE İÇMEYİN

Büyükler asla çocukların önünde ilaç içmemeli. Çocukların hayal dünyası ve taklit yetenekleri doğru ile yanlışı ayıramadığından, oyun olarak nitelendirip deneyebilirler. Bu nedenle ilaçlar çocukların uzanamayacağı, erişemeyeceği ve açamayacağı dolaplarda saklanmalı. Belirli aralıklarla ilaçların konulan yerde olup olmadığı kontrol edilmeli. Çocukların ilaçtan zehirlendiği durumlarda ilk iş olarak en yakın acil servise gidilmeli veya 112 acili aranmalı. Acil servise giderken ilaca ait her şey, (ilaç kutusu, kartele, ilaç şişesi, yere düşen tüm ilaç parçaları vs.) götürülmeli. İlaç içen çocuk kusturulmamalı, yoğurt yedirilmemeli.



BUZDOLABI OLMAZ

Eczacının önermediği, söylemediği hiçbir ilaç buzdolabında saklanmamalı. Buzdolabında saklanması gereken üründe de kapı rafı değil, iç raflar tercih edilmeli, rafın arkasına da yaslanmamalı. İlaçlar kesinlikle buzlukta saklanmamalı, dondurulmamalı. İlaçların dış ambalajları yırtılmamalı ve atılmamalı. İlaç ambalaj bütünlüğü bozulmadan saklanmalı. Çünkü ilaç ambalajlarının ilaçlarınızı teknik olarak ısı, ışık ve nemden koruma faydası bulunduğu gibi ilaçların son kullanma tarihleri de ambalajlarındadır.”