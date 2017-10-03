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    İki gün önce düğünde oynamışlardı... Bugün yıkıldılar

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 14:48 | Son Güncelleme:

    Çankırı’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 1 günlük evli Ufuk Akgün'ün cenazesi memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Ordu’da pazar günü düğünlerini yaptıktan sonra ertesi günün sabahında Bartın’a doğru yola çıkan Ufuk Akgün yönetimindeki 34 ACB 310 plakalı otomobil, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi mevkisinde Turan Ü. yönetimindeki 16 KCB 94 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 25 yaşındaki Ufuk Akgün hayatını kaybederken, eşi 18 yaşındaki Özge Akgün, Mehmet Demir ve Yaşar Daş yaralandı. Durumu ağır olan Özge Akgün ambulans helikopter ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

    İki gün önce düğünde oynamışlardı... Bugün yıkıldılar

    Kazada hayatını kaybeden Ufuk Akgün için memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ulubey Belediye Meydanı’nda gerçekleşen törende, baba Aydın Akgün ve anne Aysun Akgün gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne-babayı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Ufuk Akgün, kılınan cenaze namazının ardından Çatallı Mahalle Kabristanlığında toprağa verildi. Törene, Ufuk Akgün'ün yakınları ile bazı siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

    Etiketler: çankırı , ordu , düğün , cenaze
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