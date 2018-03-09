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    Yıldızı parlayan meslek sigorta hakemliği

    Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
    09.03.2018 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkları çözen sigorta hakemliği son yılların gözde mesleği. Bağımsız çalışıyorlar ve baktıkları uyuşmazlık dosyaları üzerinden ücretlerini alıyorlar. Sigorta hakemi olmak ise hiç de kolay değil.

    Yıldızı parlayan meslek sigorta hakemliğiSigorta hakemliği son yıllarda yıldızı parlayan bir meslek. Önce, sigorta hakemliği nedir kısaca değineyim. Sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkların, mahkemelere gitmeden kısa sürede ve daha az masrafla çözülmesi amacıyla 2010’da Sigorta Tahkim Komisyonu kuruldu. Bu çerçevede sigortadan hasarını alamayan ya da eksik aldığına inanan tüketiciler, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruyor.

    İşte, sigorta şirketi ile tüketici arasındaki uyuşmazlığı inceleyip, çözüme kavuşturan kişilere sigorta hakemi deniyor ve sigorta hakemlerini Sigorta Tahkim Komisyonu görevlendiriyor. Sigorta hakemleri, uyuşmazlıkları inceliyor, taraflarla görüşüyor ve en geç 4 ay içinde dosyayı ya sigortalı ya da sigorta şirketi lehine sonuçlandırıyor. Hakemlerin verdiği kararların hukuki bağlayıcılığı bulunuyor ve belirli bir limite kadar olan anlaşmazlıklarda sigorta hakeminin verdiği karar yargıya taşınamıyor. Sigortalı da sigorta şirketi de hakemin kararına itiraz edip, mahkemeye başvuramıyor. Sigorta hakemlerinde aranan şartlardan tutun da kimlerin hakem olup olamayacağı Hazine Müsteşarlığı’nın alanına giriyor.

    ŞARTLARI AĞIR
    Gelelim sigorta hakemi olmanın şartlarına. Birinci şart, sigorta hukukunda en az 5 yıl, sigortacılıkta ise en az 10 yıl deneyim sahibi olmak. Başvuracakların deneyim süreleri içinde yaptıkları işin niteliği ve niceliği de önemli. Akademisyenlerin sigorta hakemliği için yeterli sayılıp sayılmaması ise sigortacılıkla ilgili çalışmaları ve yayınları göz önüne alınarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda; sigorta acentesinden ve şirketlerin muhasebe, tahsilat, Ar-Ge, istatistik bölümlerinde çalışanlar, yönetim kurulu üyeliği yapanlar, savcı ceza hakimi gibi sigorta hukuku ile bağlantılı olmayan diğer hukuk alanlarında uzmanlaşmış kişiler, sigorta şirketlerine danışmanlık hizmeti verenler ve sigortacılığa kesintisiz 5 yıl ve üzeri ara veren kişiler sigorta hakemliğine başvuramıyor.

    Gerekli şartları yerine getirenler Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruyor. İncemelerden sonra Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından sınava tabi tutuluyor. Şu bilgiyi de vereyim, sigorta hakemleri, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun çatısı altında maaşlı çalışan elemanlar değiller; bağımsız kişiler ve Tahkim Komisyonu’nun verdiği dosyalara bakıyorlar. Ne zaman sigorta hakemi belgesi verileceği, sınavların ne zaman olacağı konularını ise Hazine, Sigorta Tahkim Komisyonu belirleyip, duyuruyor.

    171 HAKEM VAR
    Bugün Sigorta Tahkim Komisyonu’na bağlı 171 hakem çalışıyor. 2017’nin başında bu sayı 168’di. Sadece 2017’de sigorta hakemleri 83 bine yakın dosyaya bakmış. Sigorta hakemlerinin geliri dosya sayısı üzerinden aldıkları ücretten oluşuyor. Dosya başına 250 TL ücret alıyorlar. Tahkim Komisyonu’na gelen başvurular her geçen yıl artıyor ve sigorta hakemi sayısı da yetersiz kalıyor. Önümüzdeki aylarda yeni hakem alımları başlayacak.

    Yıldızı parlayan meslek sigorta hakemliği

    Etiketler: sigorta hakimliği , Sigorta Tahkim Komisyonu , Sigorta
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