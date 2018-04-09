Turizmde istihdam sezonu açıldı

Sezonun açılmasına çeyrek kala, turizmde istihdamda da hareketlilik başladı. Uzmanlar 2018 yaz sezonunda 15 binin üzerinde yeni istihdam yaratılacağını, özellikle turistik bölgelerden gelen talebe göre bu sayının 20 binlere çıkacağını söylüyor.



2016 yılında Rusya ile yaşanan uçak krizi ve terör olayları nedeniyle 2016’da ciddi yara alan turizm sektöründe istihdam 300 bin kişi azalmıştı. 2017 yılında ise turizmde yaşanan iyileşme nedeniyle istihdamda ciddi kayıp olmadı ama 2016’daki istihdam kaybı telafi edilemedi. Bu sene ise Rusya ile ilişkilerin düzelmesi ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden beklenen talep ile turizmciler, 38 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Bu da 2018 yaz sezonunda istihdamda ciddi artış yapacak. Sadece turistik bölgeler değil İstanbul gibi büyük şehirler de bu artıştan nasibini alacak.



SERVİS ELEMANI İHTİYACI FAZLA

Bu sezon turizmde en çok aranan elemanlara bakıldığında, ilk sırayı servis elemanı alıyor. Başta İŞKUR olmak üzere, 2018 turizm sektörüne yönelik raporlar da incelendiğinde Türkiye genelinde otel ve restoranlar 4 bin 500’ün üzerinde servis elemanı arıyor. İkinci sırayı ise turizm-otelcilik elemanları alıyor. 5 bin kişinin üzerinde de aşçı, aşçı yardımcısı ve temizlikçi aranıyor.



Bugün için konaklama, yiyecek, içecek sektörlerini de kattığımızda turizm sektörü aşçısından garsonuna, otel görevlisinden temizlikçisine, şoföründen elektrik-su tesisatçısına, animatörüne kadar 2,8 milyon kişilik istihdam potansiyeline sahip. Turizm sezonunda ise bu sayı, geçici çalışanlarla birlikte 3,1 milyona kadar çıkıyor.



ARANAN ELEMAN BULUNAMIYOR

İstihdamın 3’te 1’i İstanbul’da bulunuyor. Çalışanların yüzde 70’i de erkek çalışanlardan oluşuyor. Mesleklere göre bakıldığında ise turizmde sayı olarak en çok hizmet ve satış elamanları istihdam ediliyor. Turizmde temininde güçlük çekilen kişiler ise servis elamanları. İkinci sırayı aşçılar alıyor. Turizmciler servis elemanı, aşçı, resepsiyon görevlisi ve kat hizmetleri görevlisi bulmakta zorluk çekiyor. Zorluk çekmelerinin nedenleri ise çalışanların gerekli mesleki beceriye ve niteliğe sahip olmaması.