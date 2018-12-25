Sabine Çalışkan: İnsanlar doğru yerde çalışınca daha verimli oluyor

Bir pozisyona uygun adayı ararken birçok parametreyi bir arada değerlendirildiğini belirten Sabine Çalışkan, şirketin yapısı ve karakteri kadar adayın karakterinin de bir o kadar önemli olduğunu vurguladı. Çalışkan bunun ötesinde iki karakterin birbiri ile uyumunun asıl mesele olduğunu belirtti.

En doğru kişi nasıl seçilir?

‘Doğru yerdeki insan’ (People at Right Place) mottosuyla hareket ettiklerini belirten Sabine Çalışkan, insanların doğru pozisyonlarda olmalarının nasıl sağlanacağını şöyle özetledi:

“Bir pozisyon için aday araştırırken, adayların kişilikleri ve potansiyelleri analiz edilir. Birden fazla kişi o pozisyon için gerekli donanıma sahip olabilir. Ancak burada zor olan doğru profili belirlemektir. Pozisyon için en doğru profili tanımlamamız gerekir. Bu noktada şirket sahibinin beklentileri de tabii ki bir o kadar önemlidir. Şirket için önemli olan ‘doğru kişi’nin tespit edilmesidir. Genellikle kişiler kendilerine benzer yöneticileri seçme eğiliminde olurlar. Yaptığımız her şey, insanların doğru pozisyonlarda doğru şapkaları takmasına hizmet ediyor. Bunu da bilimsel ve objektif analiz ve yöntemler uygulayarak, bir değerlendirme (assessment) yaklaşımı ile yürüttüğümüz titiz ve kapsamlı süreçlerimiz ve en önemlisi hem iş ortaklarımıza hem adaylara karşı “açık ve cesur diyaloğumuz” sağlıyor.

Özetle, biz “doğru yerdeki insanlara“ inanıyoruz, “doğru yerdeki doğru insan“ bizim felsefemizi yansıtmıyor. Çünkü bir insanın yanlış doğru yoktur, pürüz varsa yanlış insan olduğu için değil yanlış yerde olduğu içindir diyoruz".

Doğru yerdeki insan mutlu ve verimli çalışan oluyor

Avusturya merkezli HILL International Yönetici Ortağı Sabine Çalışkan, başarının sırrını şöyle açıklıyor; “İnsanlar doğru yerde çalıştıkları zaman gizli potansiyellerini ortaya çıkararak engelleyici çalışan olmak yerine, daha mutlu ve verimli çalışan oluyor. Ana motivasyon insanların doğru yerde çalışması. İnsanlar doğru yerde çalışmaları durumunda şirketleri ve hatta toplumu değiştirebilir. Bu bizim en çok inandığımız ve şirketlere danışmanlık verirken dikkat ettiğimiz noktadır.”