Oyun kurucu var pazarlayan yok

Video oyun sektörü hem globalde hem de Türkiye’de her geçen yıl dikkat çekici rakamlara ulaşıyor ve değerini arttırıyor. Oyun istatistikleri üzerine araştırmalar yapan Newzoo’nun ‘Global Oyun Sektörü 2018’ raporuna göre sektörün tüm dünyadaki toplam değeri yaklaşık 138 milyar dolar. Bu rakam 2007’de 35 milyar dolar, 2017’de ise 121.7 milyar dolardı. Global değerin 2021 itibariyle 180 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Oyuncu (gamer) sayısı ise WePC platformunda paylaşılan verilere göre 2.5 milyar kişi olarak belirlenmiş.



İHRACAT ARTTI

Newzoo verilerine göre sektörün Türkiye’deki büyüklüğü 2017 itibariyle yaklaşık 774 milyon dolar oldu. Ayrıca, Türkiye’de yaklaşık 31 milyon oyuncu bulunuyor. Mobil oyunlar kategorisinde oyuncu profilinin yüzde 44’ünü kadınlar oluşturuyor. Bu aynı zamanda tüm oyun kategorilerinin yüzde 20’si anlamına geliyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde geçen hafta açıklanan verilere göre ise 2018 oyun sektörü ihracat rakamları artmış durumda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yaptığı açıklamaya göre oyun yazılımı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı ve 500 milyon dolardan 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı.



İSTİHDAM YARATIYOR

Sektörün her geçen yıl daha da büyümesi istihdam grafiğini de yükseltiyor. Eğlence Yazılımı Kurumu (ESA) 2017 verilerine göre ABD’de 65 bini aşkın kişi kariyerini oyun sektöründe sürdürürken, dolaylı olarak 220 bini aşkın kişiye de iş fırsatı yaratılıyor. Avrupa Oyun Geliştiricileri Federasyonu (EGDF) 2016 verilerine göre Avrupa’daki en yüksek istihdam 10 bin 870 kişi ile İngiltere ve 10 bin 300 kişi ile Almanya’da. Türkiye’de ise oyun sektörü özelinde 2 bin kişi civarında bir istihdam söz konusu.



Gaming İstanbul Fuar Direktörü Cevher Eryürek, bir dijital oyunun piyasaya sunulması için programlama, sanat, ses, tasarım, satış, pazarlama, reklam, planlama ve yönetim ekibine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu kapsamda ortalama büyüklükte bir stüdyoda 40-50 kişi istihdam ediliyor. Türkiye’de ise oyun geliştirici ekipler genelde 1-5 kişiden oluşuyor. Ankara Kalkınma Ajansı 2016 verilerine göre Türkiye’de ekip büyüklüğü 20 kişiden fazla olan oyun geliştirici firmaların oranı yüzde 3.



TEKNİK ÜST DÜZEYDE

Eryürek’in dikkatini çektiği konulardan biri de Türkiye’deki personel açığı. Sektörde 2017-2018 arasında beklenen istihdam artışının gerçekleşemediğini belirten Eryürek’e göre bunun sebebi şirketlerin aradıkları nitelikte personel bulamaması. Öyle ki, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının yurtdışına göç etmesi bilişim sektörünün gelişmesini de engelliyor. Özellikle pazarlama, proje yönetimi açısından eksikler olduğunu belirten Eryürek, “Bunlar Türk oyun geliştiricileri için yurt dışına açılmada önemli bir engel” diyor. Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2016 verilerine göre oyun geliştiricilerin yüzde 65’inin teknik kapasitesi çok iyi düzeyde, yüzde 30’u da iyi düzeyde. Ancak, rapora göre pazarlama oyun geliştiriciler pazarlama açısından zorlanıyor. Bu alanda yetersizlik oranı yüzde 46. Cevher Eryürek, oyun fikri ve hikayesi üretecek oyun tasarımcılarına, oyun projelerini yönetecek orta-üst kademe yönetici ve oyun pazarlaması yapabilecek pazarlama iletişimi profesyonellerine ihtiyaç olduğunu söylüyor.



TUTKU FIRSAT ÇEKER

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) bünyesinde bulunan Woman In Games Türkiye’nin kurucusu ve oyun geliştirici Simay Dinç, bu sektörde insanların nereden geldiğinin kim olduklarının öneminin olmadığını, tutkunun ve enerjinin fırsatları çektiğini belirtiyor. Teknoloji ve sanatın yaratıcı formu olan oyun dünyasında üretim enerjisi ile motive olan sanatçılar, mühendisler, hukukcular, ekonomistler gibi farklı disiplinlerden gelmiş, birlikte artı değer yaratan insanlar olduğunu aktaran Dinç, özellikle kadınlara yönelik olarak “Korkmayın, vazgeçmeyin, özgünlüğünüzü hiç kaybetmeden kendi niş alanınızı seçip buna odaklanmak, oyun sektörüne girerken jargonları bilmek size hız kazandıracaktır” diyor. Türkiye’de her ay 20 bin internet cafeye giden 7.5 milyon aktif oyuncu olduğunu söyleyen Dinç, 30 milyonluk oyuncu kitlesinin sadece yüzde 1’i bile üretime, kendi oyunlarını tasarlamaya yönlense Türkiye’nin bu alanda önemli başarılara imza atacağını savunuyor.



E-SPOR BÜYÜYOR

Dijital oyun dünyasında son yıllarda en çok büyüyen alanlardan biri de e-spor. Ekonomik büyüklüğü globalde 1 milyar doları geçen e-sporda Türkiye’de de 4 milyon civarında oyuncu bulunuyor. Dünyada yılda yüzde 40 büyüme hızı yakalayan e-spor, istihdamı da etkiliyor. Cevher Eryürek bu konuda “Oyuncu lisanslamaları burada ilk adım olacak. Daha sonra lig yapılarının gelişeceğini, hakem, yorumcu sayısının artacağını, kulüplerin bir düzenlemeye tabi olacağını göreceğiz. Diğer yandan çocukların oyun başında geçirecekleri vakitlerin düzenlenmesinden, oyunla ilişkilendirilen çeşitli olumsuzlukların giderilmesine kadar federasyon faydalı olacaktır” diyor.



İÇERİK DE DEĞERLENİYOR

Oyun sektörünün gelişmesine paralel olarak büyüyen bir başka alan ise içerik videoları. Oyunların adım adım

nasıl oynandığını(walkthrough), oyunlar hakkındaki yorumları ve eleştirileri kapsayan bu içeriğin sunulmasında en çok kullanılan platformlar Youtube ve Twitch. WePC verilerine göre bu alanda içerik geliştirenlerin toplam kazancı 2018’de 5.4 milyar dolara ulaşmış. Oyun videolarını 2017 itibariyle 666 milyon kişi izlemiş. Türkiye’de de video oyunu oynayanların yüzde 59’u aynı zamanda Youtube ve farklı kanallardan video oyun içeriği izliyor.