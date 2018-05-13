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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberlerİsteyen yönetici kendi restoranını açıyor
GeriİK/Yeni Ekonomi İsteyen yönetici kendi restoranını açıyor
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İK/Yeni Ekonomi
Deniz TÜRSEN - dtursen@hurriyet.com.tr
13.05.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

İsteyen yönetici kendi restoranını açıyor

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İsteyen yönetici kendi restoranını açıyor

Bugün 85 ülkede faaliyet gösteren Domino’s Pizza’nın Türkiye’de de 500 restoranı bulunuyor. Türkiye’deki restoran sayısını 900’e kadar çıkarabileceklerini öngören firma kendi yöneticilerine de franchise açma konusunda destek oluyor.

İsteyen yönetici kendi restoranını açıyorDomino’s Pizza’nın Türkiye’de 500 restoranı bulunuyor ve bu sayının 900’e kadar çıkabileceği öngörülüyor. Firma, restoran açma konusunda kendi yöneticilerine de destek veriyor. Konu hakkında konuştuğumuz Domino’s Pizza Türkiye Eğitim Gelişim Müdürü Ümmühan Pandır Köksoy, çalışanların işin teorik bilgisine, şirketin stratejilerine ve kültürüne hakim olduğunu, bunun da kendileri için önemli bir avantaj olduğunu belirtiyor. Bu düşünceden hareketle şirket bünyesinde 2017 yılında Girişimcilik Okulu kurulmuş. Bu okulda franchisee olmayı planlayan, yani kendi Domino’s Pizza restoranını açmak isteyen, şirkette en az 1 yıl çalışmış yöneticilere eğitim veriliyor. Köksoy, programı restoran yönetiminde tecrübeli yöneticilere yönelik düzenlediklerini çünkü bu kişilerin restoranı açtıklarında dükkanın her fonksiyonunu yönetmekle yükümlü olacağını belirtiyor.

Eğitimler ilkbahar ve sonbahar döneminde, yılda iki kez, üçer günlük periyodlar halinde yapılıyor. Katılımcılardan 250 TL’lik bir ücret alınıyor. Köksoy, “Biz bunu, kendi işinin patronu olmak isteyen adayların girişimcilik dünyasına ilk adımı atmasını temsil eden sembolik bir ücret olarak düşünüyoruz” diyor. Geçen yılki programa toplam 10 kişi katılmış. Katılanlardan 2 kişi kendi şubelerini açmışlar. Köksoy, franchise’ın bir yatırım boyutu olduğunu, bu yatırımı yapabilenlerin yollarına devam ettiklerini, çalışanlar franchise olmak istediklerinde, onlara finansal anlamda kolaylıklar sağladıkları bilgisini paylaşıyor.

SORUMLULUKLAR ANLATILIYOR
Köksoy, eğitimlerde her şeyden önce franchisee sisteminin temel esaslarının, Domino’s Pizza yatırımının sorumluluk ve getirilerinin katılımcılarla paylaşıldığını söylüyor. Ayrıca, gelecek dönem yatırımları, planları, kârlı bir restoran yönetiminin kritik süreçleri, işveren olmanın getirdiği hukuki sorumluluklar ve avantaj sağlayabilecek teşvik programları da eğitimde veriliyor. Köksoy, “Bir restoranı hedeflere yönelik olarak yönetmekle, restorana bir şirket unvanı altında sahip olarak işveren sorumluluğu almak birbirinden çok farklı yetkinlikler ve bakış açıları gerektiriyor. Biz Girişimcilik Okulu ile bu iki bakış açısı arasındaki boşluğu daraltmayı amaçlıyoruz” diyor. Programın hem büyüme stratejilerini hem de şirketin girişimcilik değerini desteklediğini belirten Köksoy, bunun kurum kültürü temelini güçlendirmeye de katkı sağladığını düşünüyor. Bunun yanında Köksoy’a göre çalışanlar sahip oldukları bilgi ve beceriler ile profesyonellikten işletmeciliğe geçerek hem kişisel donanımlarını hem de kazançlarını artırabiliyorlar. Tabii, çalışanların kendilerini de zorlamaları gerekiyor. Çünkü, kendi işlerinin patronu olduklarında daha önce hiç gündemlerinde olmayan konularla ilgilenmek zorunda kalıyorlar.

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