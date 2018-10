Girişimcinin derdini girişimci çözüyor

İNTERNET ile hayatımıza uzun zaman önce giren, ancak son dönemlerde adından daha çok söz ettirmeye başlayan bir dünya var. Bu dünyanın adı ‘podcast’. Kullanıcıların sadece bir mikrofonla tecrübelerini paylaşmasını sağlayan podcastlere, iTunes, Google Play, Soundcloud veya Spreaker gibi platformlardan ulaşılabiliyor. Son dönemlerde podcastlerin daha popüler hale gelmesinin sebebi ise kullanıcıların kitlesi az olsa bile uzman oldukları konularda fikirlerini paylaşmaya başlaması. Bunun en önemli etkisi ise girişimcilik ve yazılım alanlarında görülüyor. Kendi yaşadığı sorunlardan yola çıkarak çözümlerden bahseden podcast yayıncıları, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerini konuk alarak yayınları zenginleştiriyorlar. Biz de buradan yola çıkarak, Türkiye’de girişimcilik ve yazılım alanlarında öne çıkan podcast kanallarını bir araya getirdik.



- Girişimci muhabbeti: Girişimcilik ekosistemi içinden gelen Barış Koçdur, Sami Can Tandoğdu ve Tuna Yaprak tarafından sunuluyor. Girişimcilik, startup yatırımları, dijital ekonomi ve yeni nesil iş modelleri üzerine her hafta yayınlanıyor. Hazırlanan bölümlerine genellikle bir girişimci konuk olarak alınıyor ve girişimi kurma hikâyesi anlatılıyor. Şu ana kadar 170’in üzerinde bölüm yayınlandı. Bölümleri genellikle bir saat civarında.



- Üretim bandı: Bulut tabanlı ön muhasebe altyapısı sunan Parasut.com ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Eran Filiba ve Andaç Türkmen tarafından iki haftada bir yayınlanan Türkçe podcast. Türkiye ve Dünya’da teknoloji şirketlerinin nasıl ürün geliştirdiklerini öğrenebilmek üzerine her bölüm farklı bir şirketi misafir ediyor ve ürün geliştirme süreçleri anlatılıyor. Şu ana kadar 17 bölüm yayınlandı.



- Codefiction: Bir grup yazılımcı tarafından hayata geçirilen bir podcast. Giriş veya ileri seviyedeki yazılımcıların yaşadıkları sorunlarla ilgili çözümler sunuyorlar. Podcast’in öne çıkan iki bölümü var. Bunların birinde Codefiction ekibi kendi aralarında sohbet ediyor. Diğer bölüme ise Türkiye’deki önemli yazılımcılar konuk oluyor ve mühendislik kültürü üzerine sohbet ediyor. Şu ana kadar 50’den fazla bölüm yayınlandı.



- Yollarda.tv: Girişimcilik ekosisteminde aktif olarak yer alan Arman Eker ve Koray Bahar tarafından seslendiriliyor. Her bölümde girişimcilik, teknoloji veya yatırım üzerine sohbetler gerçekleştiriliyor. Podcast’in yanı sıra YouTube için video da üreten Yollarda.tv, bazı bölümlerine girişimcilik ekosisteminden konuklar alıyor. Şu ana kadar 145 bölüm yayınlandı.



- Serbest Oyun İmalatı: Oyun ve animasyon sektörlerinde yıllarca dirsek çürüten Zeynep Akçay ve Orçun Nişli çiftinin hayata geçirdiği podcast. Hem oyun geliştirme konusunda yepyeni bilgiler öğrenmek hem de bu bilgileri onların hikayeleştirme süzgeciyle edinmek için bilgiler sunuyor. Nişli çiftinin Anytown: Garage Sale Monsters adında bir oyun geliştirdiğini paylaşalım.



- Yalın kod: Türkiye’nin yurtdışında adını duyuran yazılımcılarından biri olan Bilgem Çakır tarafından seslendiriliyor. Yazılım sektöründe kariyerlerini proaktif şekilde yönlendirmek isteyenler için öneriler sunuyor. İş görüşmelerinde nasıl çalışır, teknik ve sosyal yetiler nasıl geliştirilir, işe nasıl girilir, nasıl terfi olunur, yaşanan zorluklarla nasıl başa çıkılır, nasıl iş değiştirilir? gibi soruların yanıtlarını veriyor. Toplamda 40 bölüm var. Ancak yaklaşık 1 yıldan beri yeni bölüm yüklenmiyor.



- devPod: Uğur Özyılmazel tarafından yayınlanıyor. Yazılımcılara yönelik bir podcast. Modern yazılım teknolojileri, popüler kütüphaneler, yazılım dilleri, konferanslar, Linux, Unix, iOS, MacOS, Python, Ruby, Git gibi konular içeriyor. Mayıs 2012’den beri ara ara yayınına devam ediyor. En son yayın yaklaşık 1 yıl önce yüklenmiş durumda. Toplamda 50 bölüm bulunuyor.

MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLER DOĞUYOR

PODCAST, her geçen gün büyüyen bir ekosisteme dönüşmeye başladı. Özellikle bu konuda ABD’nin önde olduğu ifade edilebilir. Hatta tek işi podcast içerikler paylaşmak olan platformlar aldığı yatırımlarla değerlerini yükseltmeye başladı. Bunlardan en çok öne çıkan şirket ise Gimlet Media. Son aldığı WPP’den geçen yıl aldığı 5 milyon dolarlık yatırımla toplam değerini 55 milyon dolara çıkaran Gimlet Media, sadece 4 yıl önce kurulması ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.