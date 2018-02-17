İhanet gibi ihmalkarlık! Bu renk oldu

Öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Vezirçiftiliği Mahallesi'nden sanayi kuruluşlarının bulunduğu alandan geçen Kirazderesi'nin turkuaza boyandığını görenler, yetkililere haber verdi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve zabıta ekipleri kirliliğin yaşandığı bölgeye geldi. Borudan akan su, dereyi turkuaza boyadı. Koku hissedilmezken, boya türevi bir maddenin kanala deşarj edildiği tahmin edildi. Dereden numune alınırken, suyun çekilmesi için çalışma başlatıldı. Görevliler, su yağmur kanallarının kapaklarını açarak kontrollerde bulundu.



Yetkililer, atık maddenin yağmur suyu deşarj kanalından geldiğini belirterek, "Çevrede sanayi kuruluşları var, ancak bu kirlilik sanayi kuruluşlarından kaynaklı değil. Onların atıkları ayrı bir sistemde toplanıyor. Atık maddenin aktığı boru, yağmur suyu terfi kanalına bağlı. Vidanjör aracılığıyla açık olan bir kanaldan atık maddenin bırakıldığını düşünüyoruz. Önce açık olan kanal kapağını, daha sonra da vidanjörü tespit edeceğiz. Koku yok, boya türevi bir madde olduğunu düşünüyoruz. Kirliliğin yaşandığı bölgedeki suyu çekeceğiz" dedi.

FABRİKADAN NUMUNELER ALINDI

Kocaeli Başiskele Kirazderesi'nde yaşanan kirliliğin ardından çevrede bulunan su kanallarının kapakları açılarak kontrol edilirken, fabrikalar da incelendi. Bir fabrikada bulunan variller içerisindeki kimyasal madde ile dereye dökülen maddenin aynı olduğu düşünülürken, varilden örnekler alındı. Dere ile varilden alınan örneklerin karşılaştırılacağı bildirildi. Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe bölgede sık sık çevre kirliliği yaşandığı, çevrede yaşayanlar olarak rahatsız olduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.

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