İdlib nerede? Hangi bölgede yer alıyor?

Türkiye, Rusya ve İran’ın uzlaştığı Suriye’nin İdlib kentindeki ‘çatışmasızlık bölgesi’ için dün gece sınırda askeri hareketlilik vardı. Hatay’ın karşısındaki İdlib’le ilgili dün gece sınır hattında görev yapan üst düzey askeri yetkililere ‘görev’ emri gitti, tüm birlikler alarma geçti. Üç ülkenin ortak kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle TSK hazırlıklarını hızlandırdı. Askeri birlikleri İdlib’e götürecek araçlar ile güvenliği sağlayacak tank ve hava savunma sistemlerinin sınıra sevki tamamlandı. Kayseri Komando Tugayı’ndan birlikler de sınıra konuşlandırıldı. Bu hazırlıklar yürütülürken Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) sızma harekâtıyla İdlib güzergahı üzerinde ve yakınlardaki hedefleri belirledi.

İDLİB NEREDE? HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.

Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.

İDLİB CİHATÇILARIN KONTROLÜNDE

İdlib bölgesi halen cihatçı örgütlerin oluşturduğu Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTS) kontrolünde bulunuyor. Yaklaşık 25 bin militanı olduğu belirtilen HTS, cihatçı grupları yaz aylarında tek çatı altında topladı. HTS; Şam, İdlib ve Hama’da hem Suriye rejim güçleri hem de ılımlı muhaliflerle çatışıyor.