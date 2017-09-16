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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan o fotoğrafla ilgili açıklama

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 12:37 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 12:48

    HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıranlardan Murat Alp'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla karakolda çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

    HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin Ankara'daki cenazesine saldırının ardından gözaltına alınan saldırganlardan Murat Alp'in gece karakolda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

    Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesini gömdürmediler: Cenaze gömüldü tekrar çıkarıldıAysel Tuğluk’un annesinin cenazesini gömdürmediler: Cenaze gömüldü tekrar çıkarıldı


    Fotoğraf sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 



    İŞTE SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

    Etiketler: Aysel Tuğluk , Cenaze , Anne , Süleyman Soylu , Fotoğraf , SOSYAL MEDYA
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