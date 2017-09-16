İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan o fotoğrafla ilgili açıklama

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin Ankara'daki cenazesine saldırının ardından gözaltına alınan saldırganlardan Murat Alp'in gece karakolda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.







Fotoğraf sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.







İŞTE SOYLU'NUN AÇIKLAMASI



