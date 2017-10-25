Huawei Mate 10 Pro DxOMARK’ın en iyi kamerlarından biri seçildi

DxOMark, akıllı telefon fotoğraf incelemelerinde puanlama ve analiz için laboratuar ortamlarında, iç ve dış mekanlarda 1500'ün üstünde test görüntüsü, 2 saatten fazla video görüntüsü çekerek değerlendiriyor. DxOMark mühendisleri; açık havada veya parlak ışık koşullarında çekim yaptıkları Huawei Mate 10 Pro ile çekilen görüntülerde, gölge ve vurgulama detaylarının iyi korunduğu zorlu yüksek kontrastlı sahnelerde iyi pozlama sağladığını belirttiler.



Leica ile birlikte geliştirilen 12-megapiksel RGB ve 20-megapiksel tek renkli sensörle birleştirilen çift kameralı Huawei Mate 10 Pro, fotoğraf çekim kalitesi değerlendirmesinde 97 puan aldı. Sessiz ortamlarda hızlı ve net, otomatik video netleme performansı ile video çekim performansında ise 91 puan aldı.



HUAWEI Mate 10 Pro, mobil yapay zeka destekli yonga seti, gelişmiş tasarım kalitesi, yapay zeka destekli pil ömrü ve fotoğraf performansı ile yeni ve kişiselleştirilmiş bir mobil devrim yarattı. Yapay zeka destekli HUAWEI Mate 10 Pro, fotoğraflarda Bokeh efekti ve gerçek zamanlı mekan ve nesne tanıma özelliği ile daha net ve keskin hatlı portreler sunuyor.