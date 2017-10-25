Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Huawei Mate 10 Pro DxOMARK’ın en iyi kamerlarından biri seçildi

    Huawei Mate 10 Pro DxOMARK’ın en iyi kamerlarından biri seçildi

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 14:46 | Son Güncelleme:

    Akıllı telefon kameralarını detaylı olarak test eden ve bu konuda dünya çapında saygın bir mecra olan DxOMark, fotoğraf meraklıları için test ettiği Huawei Mate 10 Pro’yu en iyi akıllı telefon kameralarından biri seçti.

    DxOMark, akıllı telefon fotoğraf incelemelerinde puanlama ve analiz için laboratuar ortamlarında, iç ve dış mekanlarda 1500'ün üstünde test görüntüsü, 2 saatten fazla video görüntüsü çekerek değerlendiriyor. DxOMark mühendisleri; açık havada veya parlak ışık koşullarında çekim yaptıkları Huawei Mate 10 Pro ile çekilen görüntülerde, gölge ve vurgulama detaylarının iyi korunduğu zorlu yüksek kontrastlı sahnelerde iyi pozlama sağladığını belirttiler.

    Leica ile birlikte geliştirilen 12-megapiksel RGB ve 20-megapiksel tek renkli sensörle birleştirilen çift kameralı Huawei Mate 10 Pro, fotoğraf çekim kalitesi değerlendirmesinde 97 puan aldı. Sessiz ortamlarda hızlı ve net, otomatik video netleme performansı ile video çekim performansında ise 91 puan aldı.

    HUAWEI Mate 10 Pro, mobil yapay zeka destekli yonga seti, gelişmiş tasarım kalitesi, yapay zeka destekli pil ömrü ve fotoğraf performansı ile yeni ve kişiselleştirilmiş bir mobil devrim yarattı. Yapay zeka destekli HUAWEI Mate 10 Pro, fotoğraflarda Bokeh efekti ve gerçek zamanlı mekan ve nesne tanıma özelliği ile daha net ve keskin hatlı portreler sunuyor.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri