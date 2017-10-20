Hollanda'dan gezmeye geldiği İstanbul'da ayağına mermi isabet etti

Olay, akşam saatlerinde Cankurtaran Mahallesi Ayasofya Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda’dan ailesi ile birlikte İstanbul’a gezmeye gelen 10 yaşındaki Ahmet Kerem Durmaz, ailesiyle birlikte fotoğraf çektirmek için Ayasofya Meydanı'na gitti. Fotoğraf çektirdikten sonra anne ve babası başka bir yerin fotoğrafını çekmek için kısa süreliğine küçük çocuğun yanında ayrıldı. Anne ve babasının yakınlarında bulunan Ahmet Kerem Durmaz’ın ayağına nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet etti.

Çocuklarının yere yığıldığını ve ayağında kanama olduğunu gören ailesi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası küçük çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan incelemede Ahmet Kerem Durmaz’a isabet eden kurşunun sağ üst baldırından girip arka taraftan çıktığı tespit edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.