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Hindistan 100. uydusunu fırlattı

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

Hindistan'ın 100. uydusunu uzaya başarıyla fırlattığı bildirildi.

Yerel basına çıkan haberlere göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi'nin (ISRO) aralarında Cartosat-2 hava gözlem uydusunun bulunduğu 31 uydu taşıyan roketi ülkenin güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde bulunan Satiş Dhavan uzay üssünden fırtlattı.

"Polar Uydu Fırlatma Aracı" (PSLV-C40) adı verilen roketteki 3 uydunun Hindistan'a, geriye kalanların ise ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Finlandiya ve Güney Kore'ye ait olduğu belirtildi.

Yer ve coğrafi bilgi sistem uygulamaları geliştirmede kullanılacak uyduların toplam ağırlığının 710 kilogram olduğu kaydedildi.

Roket, uyduları iki ayrı yörüngeye yerleştirecek. 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uyduların fırlatılmasının Hindistan Uzay Programı'nın parlak geleceğinin işareti olduğunu dile getirerek ISRO'yu tebrik etti. 

ISRO'nun 8 uydu taşıyan roketi geçen ağustosta teknik bir arza nedeniyle fırlatılamamıştı.  

ISRO, Haziran 2016'da yörüngeye 20 uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı. 

Tek seferde yörüngeye en fazla uydu gönderme rekoru Rusya'ya ait. Rusya, 2014 yılında uzaya tek seferde 37 uydu göndermişti.

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