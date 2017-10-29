Herwart öğleden sonra Almanya’yı vuracak

ALMANYA’da ekim ayında ikinci kez kasırgaya teslim oldu. Bu ayın başında etkili olan kasırgada yedi kişi hayatını kaybederken, ikinci kez ülkeyi etkisi altına alan kasırga bu kez ulaşımı aksatıyor. Herwart adındaki kasırganın özellikle öğleden sonra etkili olacağını belirten yetkililer, halktan evlerinden çıkmamalarını istedi. Kasırganın hızının öğleden sonra saate 130 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu sabahtan itibaren etkili olan kasırga Hamburg, Berlin ve diğer birçok kuzey ile doğudaki şehirlerde ulaşımı felç etti. Şehir içinde yolcu taşıyan banliyö trenlerin seferleri aksadı. Kimi hatlarda ise tamamen durdu. Berlin’de bazı metro istasyonları kapatıldı. Kasırga nedeniyle Berlin, Brandenburg, Hamburg ve Schleswig Holstein eyaletlerinde itfaiye alarma geçti. Gönüllü itfaiye çalışanları göreve çağrıldı.

KARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI DURDU

Ağaçların devrilmesi nedeniyle kuzey yönündeki bir çok otoyolda ulaşım aksadı. Kimi otoyollar kapandı. Alman Demiryolları Şirketi (DB) ülkenin kuzeyine, kuzeydoğusuna ve doğu kentlerine sefer yapan trenler istasyonlarda bekletiliyor. DB sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Berlin, Saksonya, Saksonya Anhalt. Aşağı Saksonya, Thüringen, Hamburg, Berlin, Schleswig Holstein ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerine tren seferleri yapılmıyor.





DENİZ VE NEHİRLER TAŞACAK

Kasırga yüzünden Berlin’de iki hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı. Ekim ayının başında etkili olan kasırga yüzünden hayvanat bahçesinin sakinleri büyük zarar görmüştü. Berlin’de çok sayıda flamingo telef olmuştu. Kuvvetli esen kasırga nedeniyle deniz ve nehirler de taşacak. Sabah saatlerinden itibaren Baltık Denizi’nde dalga boyları iki metreye kadar çıktı. Hamburg’da deniz suyu taştı. Bir çok sokak sular altında kaldı. Su taşmalarına karşı yetkililer önlemler aldı. Bir çok sokak önlem amacıyla trafiğe kapatıldı. Bu kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren devrilen ağaçlar nedeniyle itfaiye 170 kez göreve çıktı. Gün boyunca itfaiyenin aralıksız mesai yapması bekleniyor. Günün ilk saatlerinde ölen ve yaralanan olmadı.