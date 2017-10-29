Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Herwart öğleden sonra Almanya’yı vuracak

    Herwart öğleden sonra Almanya’yı vuracak

    Ali VARLI
    29.10.2017 - 12:14 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın kuzeyi ile doğusunun bir bölümünde etkili olan Herwart adlı kasırga, bugün öğleden sonra ülkenin genelini etkisi altına alacak. Kasırganın hızının yer yer saate 130 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

    ALMANYA’da ekim ayında ikinci kez kasırgaya teslim oldu. Bu ayın başında etkili olan kasırgada yedi kişi hayatını kaybederken, ikinci kez ülkeyi etkisi altına alan kasırga bu kez ulaşımı aksatıyor. Herwart adındaki kasırganın özellikle öğleden sonra etkili olacağını belirten yetkililer, halktan evlerinden çıkmamalarını istedi. Kasırganın hızının öğleden sonra saate 130 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
    Bu sabahtan itibaren etkili olan kasırga Hamburg, Berlin ve diğer birçok kuzey ile doğudaki şehirlerde ulaşımı felç etti. Şehir içinde yolcu taşıyan banliyö trenlerin seferleri aksadı. Kimi hatlarda ise tamamen durdu. Berlin’de bazı metro istasyonları kapatıldı. Kasırga nedeniyle Berlin, Brandenburg, Hamburg ve Schleswig Holstein eyaletlerinde itfaiye alarma geçti. Gönüllü itfaiye çalışanları göreve çağrıldı.

    KARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI DURDU
    Ağaçların devrilmesi nedeniyle kuzey yönündeki bir çok otoyolda ulaşım aksadı. Kimi otoyollar kapandı. Alman Demiryolları Şirketi (DB) ülkenin kuzeyine, kuzeydoğusuna ve doğu kentlerine sefer yapan trenler istasyonlarda bekletiliyor. DB sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Berlin, Saksonya, Saksonya Anhalt. Aşağı Saksonya, Thüringen, Hamburg, Berlin, Schleswig Holstein ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerine tren seferleri yapılmıyor.

    Herwart öğleden sonra Almanya’yı vuracak

    DENİZ VE NEHİRLER TAŞACAK
    Kasırga yüzünden Berlin’de iki hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı. Ekim ayının başında etkili olan kasırga yüzünden hayvanat bahçesinin sakinleri büyük zarar görmüştü. Berlin’de çok sayıda flamingo telef olmuştu. Kuvvetli esen kasırga nedeniyle deniz ve nehirler de taşacak. Sabah saatlerinden itibaren Baltık Denizi’nde dalga boyları iki metreye kadar çıktı. Hamburg’da deniz suyu taştı. Bir çok sokak sular altında kaldı. Su taşmalarına karşı yetkililer önlemler aldı. Bir çok sokak önlem amacıyla trafiğe kapatıldı. Bu kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren devrilen ağaçlar nedeniyle itfaiye 170 kez göreve çıktı. Gün boyunca itfaiyenin aralıksız mesai yapması bekleniyor. Günün ilk saatlerinde ölen ve yaralanan olmadı.

    Herwart öğleden sonra Almanya’yı vuracak

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri