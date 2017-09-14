Hero tişörtünü böyle savundu: Mahkeme başkanı tepki gösterdi

Güçlü, 13 Temmuz 2017’de giydiği, İngilizce’de ’kahraman’ anlamına gelen ’Hero’ yazılı tişörtle ilgili de konuştu. Güçlü, "Bir mağazadan alınan ’Hero’ yazılı tişörtle ilgili olarak 20 gün hücre cezası aldım. Ayrıca bu konuyla ilgili de iddianame geldi. Bu tişörtü bana ablam alıp, gönderdi. Hatta göndermeden önce cezaevini arayarak, böyle bir tişört göndereceğini ve sorun olup olmayacağını sormuş.

Cezaevinden de, ’Bir sorun olmaz’ şeklinde yanıt almış. Bunun ardından 13 Temmuz’da 3 tişörtümden biri olan bu tişörtü giydim. O gün de bizi kameraların ve halkın bulunduğu yerden geçirdiler. Emniyetsiz bir durum olduğunu belirtmemiz ve mahkeme kararı olduğunu söylememize rağmen uygulanmadı. Jandarma komutanının ’Ankara’dan baskı var, bu şekilde içeri girilmesi yönünde’ dediğini kulaklarımla duydum. ’İnmezseniz de sizi bir şekilde indireceğiz’ dendi. Bu şekilde içeri alınarak teşhir edildim. ’Hero’ hangi terör örgütünün, hangi propagandasıdır? Ben haberleri gülerek izledim. Herkesin alıp giyebildiği bir tişörtle, ilgili soruşturma açıldı" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, "Esas hakkındaki savunmanla ilgisi yok. Bununla ilgili devam eden süreç var. Söyleyeceklerini orada söylersin. Esas hakkındaki savunmanı yap" diyerek uyarıda bulundu.

BAŞTOĞ: "HADDİNİ BİL, KİMSENİN BASKISI ALTINDA DEĞİLİZ"

Sanık Gökhan Güçlü’nün yargı üzerinde baskı olduğu yönünde iddialarda bulunması ve acele edildiğini, savunma haklarını düzgün kullanamadıklarını öne sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "23 Ağustos’ta, herkesin esas hakkındaki savunmasını bitireceğimizi söylemedik. Planladığımız ifadeleri tamamlayacağımızı belirtmiştik. Mahkemeye yönelik iddiaları kabul etmiyoruz. Haddini bil. Kimsenin baskısı altında değiliz. Bak esas hakkındaki savunmaları almaya başlayalı bir ay oldu, hala alıyoruz" dedi.

Sanık Güçlü, hafta sonunda ve bayram tatilinde de savunmaların devam ettiğini belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, "Bayram tatili 10 gün değildir. 4.5 gün tatildir. Diğer kısmı idari izindir. İdari izin yargılama yapmaya engel değildir. Yargı ona uyacak diye bir şey yoktur. Hafta sonları da savunması bitmeyen sanıkların ifadeleri tamamlandı" karşılığını verdi.

Savunmasına devam eden Gökhan Güçlü’nün, FETÖ üyesi olmadığını anlatmak için mahkeme heyetine sunduğu bir fotoğraf karesi, salonda gülüşmelerin yaşanmasına neden oldu. Güçlü, mahkeme heyetine, öğrencilik yıllarında Çanakkale Şehitliği’nde,ÿyağmurlu havada 10 bin kişinin izlediği MAK gösterisinde çekilmiş fotoğrafları sundu. Fotoğraflara bakan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ’un, "Hangisi sensin ben anlayamadım. Benzetemedim" demesi üzerine Gökhan Güçlü’nün "Bilirkişi çağıralım efendim" diyerek yanıt vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Duruşmaya devam ediliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR