HDPâ€™li vekile tahliye

DiyarbakÄ±r 5â€™inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, dÃ¼n aylÄ±k tutukluluk deÄŸerlendirmesi yaptÄ±. Mahkeme, â€˜TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmakâ€™, â€˜SuÃ§ iÅŸlemeye alenen tahrikâ€™ ve â€˜HalkÄ± kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne kÄ±ÅŸkÄ±rtmaâ€™ suÃ§larÄ±ndan 11 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen ve Silivri Cezaeviâ€™nde tutuklu bulunan Bilgenâ€™in tahliyesine karar verdi.

BÄ°R ÃœST MAHKEMEYE Ä°TÄ°RAZ

AkÅŸam saatlerinde tahliye kararÄ±na itiraz eden savcÄ±, 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine itiraz dilekÃ§esi sundu. DilekÃ§ede Bilgenâ€™in Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§lar yÃ¶nÃ¼nden kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren delillerin bulunmasÄ±, mevcut delil durumu ile suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti gerekÃ§e gÃ¶sterildi. AyrÄ±ca adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerinin yetersiz kalacaÄŸÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek, tahliye kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tutuklanmaya yÃ¶nelik yakalama emri dÃ¼zenlenmesine karar verilmesi talep edildi.

HakkÃ¢ri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 KasÄ±mâ€™da tutuklanan HDP Milletvekili Selma Irmakâ€™Ä±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle DiyarbakÄ±râ€™a nakledilen duruÅŸmasÄ±na ise dÃ¼n devam edildi. Silivri Cezaeviâ€™nde tutuklu bulunan Irmak, DiyarbakÄ±r 5â€™inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len yargÄ±lamada, duruÅŸma salonuna gelerek savunma yapmak istediÄŸi iÃ§in SEGBÄ°S sistemiyle duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. DiyarbakÄ±r 4â€™Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™ndeki HDP HakkÃ¢ri Milletvekili Nihat AkdoÄŸanâ€™Ä±n duruÅŸmasÄ± da ertelendi.