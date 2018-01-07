Osman Baydemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Baydemir, partisinin bir programÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n Ä°zmirâ€™e gelirken kalacaÄŸÄ± Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) Misafirhanesiâ€™ne gitmek istedi. Polisler tarafÄ±ndan durdurulan Baydemirâ€™e, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan bir dosya kapsamÄ±nda ifade vermediÄŸi gerekÃ§esiyle kendisi iÃ§in yakalama kararÄ± bulunduÄŸu iletildi.

Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Osman Baydemirâ€™in ÅžÄ±rnak Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nin kararÄ± Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu sabah adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek SEGBÄ°S yoluyla ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi.

Baydemirâ€™in 27 AralÄ±k 2015 tarihinde ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle â€™ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunuâ€™na muhalefetâ€™ suÃ§undan hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bu nedenle ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi.