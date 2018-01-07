Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Osman Baydemir gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    Osman Baydemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    Mehmet CANDAN/Ä°ZMÄ°R, (DHA)Â
    07.01.2018 - 10:50 | Son GÃ¼ncelleme:

    HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programlarÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Ä°zmirâ€™de, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan bir dava kapsamÄ±nda ifade vermediÄŸi gerekÃ§esiyle dÃ¼n gece gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Baydemirâ€™in adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek SEGBÄ°S yoluyla ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi.

    Baydemir, partisinin bir programÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n Ä°zmirâ€™e gelirken kalacaÄŸÄ± Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) Misafirhanesiâ€™ne gitmek istedi. Polisler tarafÄ±ndan durdurulan Baydemirâ€™e, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan bir dosya kapsamÄ±nda ifade vermediÄŸi gerekÃ§esiyle kendisi iÃ§in yakalama kararÄ± bulunduÄŸu iletildi.

    Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Osman Baydemirâ€™in ÅžÄ±rnak Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nin kararÄ± Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu sabah adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek SEGBÄ°S yoluyla ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi.

    Baydemirâ€™in 27 AralÄ±k 2015 tarihinde ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle â€™ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunuâ€™na muhalefetâ€™ suÃ§undan hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bu nedenle ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi.

    Etiketler: gÃ¶zaltÄ±
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri