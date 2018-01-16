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    HDP'li Tan’a 15 yıl hapis istendi

    Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)
    16.01.2018 - 16:24 | Son Güncelleme:

    HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında, 2011 yılında öldürülen PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı ve yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, tutuksuz sanığın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2011 yılında öldürülen PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı ve yaptığı bir konuşma nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altan Tan katılmazken, avukatı hazır bulundu.

    Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı; sanığın, PKK terör örgütü ve illegal uzantılarının yaptığı eylem çağrıları doğrultusunda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık kırsalında ölü olarak ele geçirilen 'Cemal' kod adlı Kenan Topdemir'in 23 Nisan 2011 günü yapılan cenazesine, yasa dışı etkinlik olduğunu bilerek ve isteyerek katıldığını belirtti. Savcı; sanığın cenazedeki grup ile birlikte yürüdüğü ve bu şekilde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ile 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak' suçlarını işlediğini kaydetti. Savcı Tan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğini kaydetti. Savcı; Altan Tan'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz hakkı verilen sanık avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşma, sanık avukatına savunma için süre verilerek, ertelendi.

    Etiketler: dava
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