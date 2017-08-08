İlk kez hakim karşısına çıktı, tutukluluk halinin devamına karar verildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 29 Ocak’ta gözaltına alınan, Sulh Ceza Hakimliği’nce serbest bırakılan, daha sonra savcılığın yaptığı itiraz üzerine 31 Ocak günü tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan HDP sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen Ayhan Bilgen, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, milletvekilleri İmam Taşçıer, Feleknas Uca, Mahmut Toğrul, Nimetulllah Erdoğmuş ve Altan Tan da izledi. Duruşmanın başında söz alan sanık avukatları Mehmet Emin Aktar, Selahattin Çoban ve Mesut Beştaş’ın, KHK ile getirilen 3 avukatla savunma sınırlamasının uygulanmaması ve Bilgen’in yasama dokunulmazlığı olan bir milletvekili olması nedeniyle yargılamanın durdurulması talebi mahkemece reddedildi.

'HAYATIM BOYUNCA SİLAH VE ŞİDDETE MUHALİFTİM'

Savunması alınan Ayhan Bilgen, Murat Karayılan adına açılan ve hiç takipçisi olmayan bir twitter hesabından talimat almakla suçlandığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’nin 30 yıldır takip ettiği bir ismin talimatını, takipçisi olmayan bir twitter hesabından verdiğine inanılıyorsa, buna yorum yapmayacağım. Bu gerekçe ile hakkımda örgüt üyeliği iddiası oluşturmak yanlıştır. Bu durum Türkiye’nin güvenlik politikalarının ciddiyetini ve geldiği noktayı gösteriyor. Bir siyasi partinin milletvekili 6 aydır tutukluyorsunuz ve bunu takipçisi bile olmayan bir twitter hesabına bağlıyorsunuz. Savcılık bu hesabın gerçekten Murat Karayılan’a ait olup olmadığını bile araştırmamış. Güvenlik güçlerinden biri yargıyı yanıltmak için bunu yapmıştır. Bu çok açık bir kumpastır. 2014’te atılan bir tweetle ilgili 3 yıl soruşturma yapılmamışsa, bu Türkiye yargısının durumunu göstermek için önemlidir. Hayatım boyunca silah ve şiddete muhaleftim. Barış aktivistiyim, ancak silahlı örgüt üyeliği suçundan yargılanıyorum."

6- 8 EKİM OLAYLARI

Savunmasında 6- 8 Ekim Kobani olayları ile ilgili de açıklama yapan Bilgen sözlerini şöyle sürdürdü:

"6- 8 Ekim’de bu ülkede bir iç savaş denemesi yapılmıştır. Bu çatışmalarda kimin ne kadar rolü olduğu araştırılmalıdır. Bu kişilerin 15 Temmuz’da seçilmiş hükümeti devirmek isteyen kişilerden olup olmadıkları araştırılmalıdır. 6 aydır milletvekilliği yapmam engelleniyor. Tarih hepimizi yargılayacaktır. Tarih, vicdanlarda bu yargılamanın kendisini mahkum edecektir."

Görüşü sorulan savcı, Bilgen’in tututluluk halinin devamını istedi. Avukat savunmalarının ardından, Bilgen’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.