Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>HDP'li Bilgen için yeniden tutuklama kararı

    HDP'li Bilgen için yeniden tutuklama kararı

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 11:11 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 11:11

    Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen' in aynı davadan yeniden tutuklanmasına karar verildi.

    Bilgen, Diyarbakır başsavcılığının, HDP MYK’sının Kobani olayları sırasında yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir gün sonra tekrar gözaltına alınmış, 31 Ocak’ta tutuklanmıştı.Bilgen 8 Eylül'de tahliye edilmişti. Bilgen’in serbest bırakılmasıyla HDP’nin tutuklu vekil sayısı dokuza düşmüştü.

    SAVCI İTİRAZ ETMİŞTİ

    Diyarbakır başsavcılığı, Bilgen’in tahliyesine saatler sonra karara itiraz etmişti. İtiraz dilekçesinde, HDP’l vekilin üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin olduğu, terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığı belirtilerek, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtilmişti. Savcı, Bilgen hakkında tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını istemişti.

    Etiketler: Ayhan Bilgen , tutuklama , HDP
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri