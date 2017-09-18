HDP'li Bilgen için yeniden tutuklama kararı

Bilgen, Diyarbakır başsavcılığının, HDP MYK’sının Kobani olayları sırasında yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir gün sonra tekrar gözaltına alınmış, 31 Ocak’ta tutuklanmıştı.Bilgen 8 Eylül'de tahliye edilmişti. Bilgen’in serbest bırakılmasıyla HDP’nin tutuklu vekil sayısı dokuza düşmüştü.

SAVCI İTİRAZ ETMİŞTİ

Diyarbakır başsavcılığı, Bilgen’in tahliyesine saatler sonra karara itiraz etmişti. İtiraz dilekçesinde, HDP’l vekilin üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin olduğu, terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığı belirtilerek, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtilmişti. Savcı, Bilgen hakkında tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını istemişti.