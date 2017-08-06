MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hazro'da koruculara saldırı: 3 yaralı

    Hazro'da koruculara saldırı: 3 yaralı

    DİYARBAKIR (İHA)
    06 Ağustos 2017 - 20:11Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 20:11

    Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kamuya ait araçların güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 1'i ağır olmak üzere 3 korucunun yaralandığı bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 

    Olay, Hazro ilçesi Örgen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada kamuya ait araçların güvenliğini sağlayan koruculara PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda İ.B., M.T. ve M.Ç. isimli korucular yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek binasına kaldırıldı. Yaralı koruculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için helikopter destekli operasyon başlatıldı.

    Etiketler: Diyarbakır , Hazro , PKK
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri