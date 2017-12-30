Hazinedar için ikinci yazı

Bakan adına Genel Müdür Ekrem Canalp imzasıyla, 1 Aralık 2017 tarihli yazıda, Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması için görüş istediği ortaya çıktı. Ancak valiliğin Hazinedar’la ilgili cevabi yazısından bakanlığın istediği yönde bilgi ve belge çıkmadı.



İddiaya göre eğer belge çıksaydı İlgezdi’den önce Hazinedar görevden alınacaktı. Bakanlık, ilk gelen bilgiler doğrultusunda yeterli delil ve belge çıkmayınca bir kez daha valiliğe yazı yolladı. Şimdi gözler, valilikten ikinci kez gelecek yanıta çevrildi.