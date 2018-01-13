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    Hayvan hakları savunucularından taslağa itiraz

    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 01:47 | Son Güncelleme:

    ADALET Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Hayvanları Koruma Kanun Taslağı’na hayvan hakları savunucularından itirazlar geldi. Taslakta öngörülen hapis cezasının alt sınırının arttırılması gerektiğini belirten hukukçu ve aktivistler, sahipsiz hayvanlara karşı suçların soruşturulmasının Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın başvurusuna bağlanmasına da karşı çıktı. Görüşler özetle şöyle:

    TECAVÜZE PARA CEZASI OLMAZ
    Burak Özgüner (Hayvan Hakları İzleme Komitesi (Hâkim) Koordinatörü): Yaşam ve beden dokunulmazlığı hakkına saldırı niteliğindeki işkence, tecavüz, öldürme gibi fiillerin ayrı ayrı suç şeklinde ve bu suçlara verilecek cezaların da açıkça belirtilmesi gerek. Bu suçlar için belirlenecek cezanın alt limiti en az 3 yıl olmalı ki faillere ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak ceza ertelenemesin, adli para cezasına çevrilemesin. Hayvana tecavüz eden faile 3000 TL idari para cezası kesilecek. Tecavüz, kime yapılırsa yapılsın, suçtur ve hürriyeti engelleyecek şekilde failin cezalandırılmasını gerektirir. Hayvanları katleden, ıssız yerlerde ölüme terk eden belediye görevlilerine ceza şart.

    VATANDAŞA ŞİKÂYET HAKKI
    İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi: Değişiklikle sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapılabilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın başsavcılıklara yazılı başvuruda bulunmasının muhakeme şartı olarak getirildiği görülmektedir. Olması gereken, vatandaşların sahipli ve sahipsiz hayvanlara karşı her türlü suça ilişkin başvuru haklarını kullanmalarını sağlamaktır.

    BELEDİYELER KOLLANMIŞ
    Avukat Hülya Yalçın (Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu Danışma Meclisi Üyesi / Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı): Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yazılı başvurusu şartına bağlanan ihbar yolu, bizi yıllar önce başladığımız noktadan daha kötü bir noktaya atıyor. Bakanlığa idari para cezalarını bile kestirebilmek için çok çabalamak gerekirken, adli ceza için başvuru şartını ona bağlamak kesinlikle kabul edilemez. Belediyeler açıktan açığa kollanmış, potansiyel ihbarların tamamı onlara yapılacakmış gibi metin hazırlanmış. Sahipsiz hayvana işkencede savcıların harekete geçebilmesi nasıl zorsa, sahipli hayvan için de Orman Bakanlığı müdürlükleri aynı şekilde zordadır. Eski metinle arada sadece cezada maddi artırım getirilmiş. Kaldı ki bunun da tahsili imkânsız, çünkü CMK’ya göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilecek.

    Etiketler: hayvanseverler , gazetehaberleri
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