MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hatay'da hain saldırı: 1 asker şehit oldu

    Hatay'da hain saldırı: 1 asker şehit oldu

    İHA
    17 Ağustos 2017 - 19:53Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:42

    Hatay’ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    Edinilen bilgilere göre, Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    OPERASYON BAŞLATILDI

    Bölge ablukaya alınarak karanlıktan yararlanarak kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ile Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya İskenderun Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgiler aldı

    Etiketler: hatay , terör , pkk
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri