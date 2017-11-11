Hasankeyf’e akademik destek sağlanacak. 2015 yılında Cittaslow (Yavaş Şehir) olma sürecini başlatan Hasankeyf’te çeşitli alanlardaki projelerin gerçekleşmesi amacıyla Hasankeyf Kaymakamlığı ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu arasında çok yönlü iş birliği protokolü imzalandı. Bu süreçte iki kurum arasındaki ortaklıkla Hasankeyf Cittaslow Stratejik Planı’nın hazırlanması, Slow Food ve Cittaslow konularında eğitim ve sertifikasyon, Hasankeyf tarımsal ve geleneksel ürünlerinin gastronomik değer olarak araştırılması ve ortaya çıkarılması, Hasankeyf Yeryüzü Pazarı’nın kurulması, Hasankeyf Yerel Gıda Rehberi’nin hazırlanması gibi konularda ilk adım atıldı. Hasankeyf İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (MYO) Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ebru Adıgüzel Tunaboylu ile MYO Müdür Vekili Prof. Dr. H. Rıdvan Yurtseven’in katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle kurum kaymakamlığa projelerle akademik destek verecek. İşbirliğiyle ilgili konuşan Tunaboylu, “Yapılan diğer projelerde olduğu gibi Hasankeyf’in Cittaslow olma sürecinde de projelerin uygulama süreçlerine, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte aktif olarak katılacağız” diye belirtti.