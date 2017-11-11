Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Hasankeyf’e akademik destek

    Hasankeyf’e akademik destek

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Batman’ın 10 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf için özel bir yükseköğretim kurumu ile Hasankeyf Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı. İki kurum arasındaki ortaklık kapsamında ilçede birçok proje hayata geçecek.

    Hasankeyf’e akademik destek sağlanacak. 2015 yılında Cittaslow (Yavaş Şehir) olma sürecini başlatan Hasankeyf’te çeşitli alanlardaki projelerin gerçekleşmesi amacıyla Hasankeyf Kaymakamlığı ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu arasında çok yönlü iş birliği protokolü imzalandı. Bu süreçte iki kurum arasındaki ortaklıkla Hasankeyf Cittaslow Stratejik Planı’nın hazırlanması, Slow Food ve Cittaslow konularında eğitim ve sertifikasyon, Hasankeyf tarımsal ve geleneksel ürünlerinin gastronomik değer olarak araştırılması ve ortaya çıkarılması, Hasankeyf Yeryüzü Pazarı’nın kurulması, Hasankeyf Yerel Gıda Rehberi’nin hazırlanması gibi konularda ilk adım atıldı. Hasankeyf İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (MYO) Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ebru Adıgüzel Tunaboylu ile MYO Müdür Vekili Prof. Dr. H. Rıdvan Yurtseven’in katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle kurum kaymakamlığa projelerle akademik destek verecek. İşbirliğiyle ilgili konuşan Tunaboylu, “Yapılan diğer projelerde olduğu gibi Hasankeyf’in Cittaslow olma sürecinde de projelerin uygulama süreçlerine, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte aktif olarak katılacağız” diye belirtti.

     

     

     

     

    Etiketler: protokol
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri