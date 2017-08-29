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    Harvard duyurdu: İşte yeni Einstein...

    Hürriyet Haber
    29 Ağustos 2017 - 08:18Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 08:59

    HARVARD Üniversitesi, Sabrina Gonzalez Pasterski’yi (23), fizikteki başarılarından ötürü ‘yeni Albert Einstein’ olarak gördüğünü açıkladı. Yaşıtlarından farklı olduğunu anlatan Pasterski, hiç erkek arkadaşı olmadığını, sigara ve alkol kullanmadığını, sosyal medyaya girmediğini söylüyor.

    Habertürk'te yer alan habere göre ABD’nin Chicago kentinde doğan Pasterski, 14 yaşında kendi uçağını yapmış ve tek motorlu uçağı Michigan Gölü üzerinde uçurmuştu.Pasterski, ‘Kendi uçağını uçuran en genç insan’ çalışmasının 2 yıllık yapım sürecini Youtube’da paylaşmış, bu MIT için vize olmuştu.

    SOSYAL MEDYA KULLANMIYOR

    Yaşıtlarından farklı olduğunu anlatan Pasterski, hiç erkek arkadaşı olmadığını, sigara ve alkol kullanmadığını, sosyal medyaya girmediğini söylüyor. Pasterski, zamanını kuantum çekim döngüsünü, kara delikleri, uzay zamanını ve yerçekiminin zaman ile uzayı nasıl etkilediğini araştırarak geçiriyor. Genç fizikçi, şu an Harvard’da çalışmalarına müdahalede bulunulmaksızın, ‘tam akademik özgürlük’ altında doktora yapıyor.

     

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    Etiketler: Sabrina Gonzalez Pasterski , Harvard Üniversitesi , Harvard , Albert Einstein
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