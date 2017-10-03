Hangisinin kamerası daha iyi: iPhone 8 Plus mı Galaxy Note 8 mi?

iPhone 8 Plus’ın kamerası ile Samsung Galaxy Note 8’in kamerasının karşı karşıya getirildiği bir testte, hangisinin kamerasının video kaydı noktasında daha başarılı olduğu ortaya konulmaya çalışıldı.

Testte, Note 8’in kamerasının birtakım avantajlara sahip olduğu alanlar olduğu ancak genel olarak iPhone 8 Plus’ın kamerasının video kaydı performansı ile Note 8’i gerisinde bıraktığı ortaya çıktı.

CNET, iPhone 8 Plus’ın kamerası ile Galaxy Note 8’in kamerasının video kaydı karşılaştırmasına poz, renk ve otomatik odaklama tarafında başladı. Her iki aygıtın kamerasının video kaydı arasındaki temel farkı göstermek için yapılan testte iPhone 8 Plus daha başarılı oldu.

Testte, Galaxy Note 8’in kamerasının HDR’yi daha geniş ölçüde uyguladığı ve böylece daha dinamik bir alan yakalamasına olanak tanıdığı görülüyor. Ancak bu özellik akıllı telefonun kamerasının bir dezavantaja sahip olmasının da önünü açıyor. Note 8, daha fazla gölge ayrıntısını ele alıyor ve öne çıkan objeleri korumak için daha iyi bir iş çıkarıyor ancak objedeki yüzün cilt tonlarının ve diğer alandaki tonların kalitesinde bozulmalar meydana geliyor.

Apple Foni'nin haberine göre Galaxy Note 8, teknik açıdan daha iyi bir iş çıkarıyor ancak odak noktasını çok hızlı bir şekilde değiştirmesini sağlayan otomatik odaklama özelliği görüntüde kaymalara neden oluyor. Buna karşın iPhone 8’in daha yavaş odaklama yapması videoya daha sinematik bir his veriyor. Öte yandan, Note 8’in optik ve dijital görüntü sabitleme kombinasyonu daha yumuşak bir kamera hareketi sağlıyor.

iPhone 8 Plus’ın ön tarafındaki kamera video kaydı noktasında daha başarılı olurken, Note 8 ses kaydında çok daha iyi bir iş çıkardı.

Testler, maksimum çözünürlükte yavaş çekim kullanan etkili bir şekilde kuralları kaldıran 4K’da 30fps ile sınırlandırılmışken, iPhone 8 Plus’da Note 8’in iki katı çerçeve oranı var ve bu pürüzsüz slo-mo çekimlerine izin veriyor.

Son olarak, iPhone 8 Plus yüksek ışık altında daha başarılı çekimler yapmayı başardı. Objektife vuran güven ışığına rağmen iPhone 8 Plus daha renkli, daha iyi kontrast sunuyor.

Düşük ışıkta iPhone 8 Plus daha başarılı bir video kaydını ortaya koyuyor.

Note 8 ile video kaydı yaparken, AMOLED ekranı sayesinde video görüntüsünün iPhone’a kıyasla parlak ve canlı gözüktüğü görülüyor ancak iPhone 8 Plus’ın ve Note 8’in kaydettiği videoları aynı ekranda açıp baktığınızda iPhone 8 Plus’ın aslında daha başarılı olduğu net bir şekilde görülebiliyor.