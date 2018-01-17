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    Halk Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Halk Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Halk bankası hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Halk Bankası 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye basit  ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan devlet bankasıdır.

    Halk Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Kökeni 1933 yılına uzanan ve Türkiye’de ki en eski bankalarından bir tanesi olan Halkbank 1950 yılından sonra ivme kazanıp farklı şehirlerde ard arda şubeler açmaya başladı. 2001 yılında Emlak Bankası ve 2004 yılında Pamukbank’ı bünyesine katarak gücünü arttıran Halkbank, günümüzde Türkiye’nin en yaygın bankalarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

    2017 ikinci çeyrek itibariyle Halkbank'ın yurtiçinde 963 şubesi, Kıbrıs'ta 5 ve Bahreyn'de 1 şube olmak üzere 6 yurtdışı şubesi, Londra ve Tahran ve Singapur'da temsilciliği bulunmaktadır.

    Halk Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Halk Bankası çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

    Halkbank merkez binası, Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 340 93 99 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: Halk Bankası , çalışma saatleri , adres , iletişim , Banka , Kredi , son dakika
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