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    Haldun Dormen ile aynı sahneyi paylaştı

    Taner TÜZÜN / SCHWEINFURT
    14.01.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Uyarlamasını Haldun Dormen’in yaptığı ‘Daha Neler’ (Wie Bitte ) adlı iki perdelik komedinin dünya prömiyeri Almanya’nın Schweinfurt kentinde yapıldı.

    YÖNETMENLİĞİNİ Ali Altuğ’un yaptığı oyunda, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, Azra Akın, Engin Seçgin ve Oktay Turgut rol aldı. Türk ve Alman izleyiciler salonu doldururken, Türkçe bilmeyenler için Almanca alt yazıyla diyaloglar anlatıldı.

    Oyun sonunda sanatçılar ayakta alkışlanırken, tekrar tekrar sahneye çağrıldı. Haldun Dormen, Almanya’da sahneye birçok oyun koyduğunu, fakat ilk kez rol aldığını söyledi. Azra Akın ise Haldun Dormen ile aynı sahneyi paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

    Haldun Dormen ile aynı sahneyi paylaştı

    Haldun Dormen ile aynı sahneyi paylaştı

    Haldun Dormen ile aynı sahneyi paylaştı

    Etiketler: hadul dormen , Daha Neler
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