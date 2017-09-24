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    Gurbetçi yanlış doğrusu diaspora

    Kazım DOĞAN / FRANKURT
    24.09.2017 - 11:49 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 11:49

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bazı medya organlarının Avrupa’da yaşayan Türkler için sıkça ‘gurbetçi’ terimini kullandığını ve bunun doğru olmadığını söyledi:

    “SEZONLUK işçi anlamına gelen ‘gurbetçi’ tanımını artık aşmamız gerekiyor. Gurbetçi tanımı artık bizim sosyolojik gerçekliğimizi ortaya koymuyor. 55 yıl önce gelip beşinci nesile ulaşanlara ‘gurbetçi’ demek doğru değil. Göç ve diaspora alanı bütünleşsin istiyoruz. Mecliste Adalet, İnsan Hakları gibi Diaspora Komisyonu kurulması için kanun teklifi hazırladık.”

    ‘DÜŞÜK HARÇ İÇİN ÇALIŞILIYOR’
    “Mavi Kart’ın daha iyileşmesini, yurtdışında eğitim gören gençler için KPPS modülleri geliştirilmesini istiyoruz. Yurtdışında alınan ehliyetin değiştirilmesi işleminde alınan harcın yüksek olmaması için çalışmalar var. Boşanma kararı tanım yönetmenliğinde değişiklik olacak. Boşanma kararları konsolosluklarda 150 euro harçla çözülebilecek. İki tarafın başvurması önemli. 2018 yılının başında yol alabileceğimizi düşünüyorum.”

    Etiketler: Mustafa Yeneroğlu , gurbetçi , diaspora
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