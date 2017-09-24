Gurbetçi yanlış doğrusu diaspora

“SEZONLUK işçi anlamına gelen ‘gurbetçi’ tanımını artık aşmamız gerekiyor. Gurbetçi tanımı artık bizim sosyolojik gerçekliğimizi ortaya koymuyor. 55 yıl önce gelip beşinci nesile ulaşanlara ‘gurbetçi’ demek doğru değil. Göç ve diaspora alanı bütünleşsin istiyoruz. Mecliste Adalet, İnsan Hakları gibi Diaspora Komisyonu kurulması için kanun teklifi hazırladık.”

‘DÜŞÜK HARÇ İÇİN ÇALIŞILIYOR’

“Mavi Kart’ın daha iyileşmesini, yurtdışında eğitim gören gençler için KPPS modülleri geliştirilmesini istiyoruz. Yurtdışında alınan ehliyetin değiştirilmesi işleminde alınan harcın yüksek olmaması için çalışmalar var. Boşanma kararı tanım yönetmenliğinde değişiklik olacak. Boşanma kararları konsolosluklarda 150 euro harçla çözülebilecek. İki tarafın başvurması önemli. 2018 yılının başında yol alabileceğimizi düşünüyorum.”