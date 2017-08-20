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    Güneş tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? Hava tamamen kararacak!

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 11:46Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 11:49

    Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek sorusu, astronomi ile ilgilenen bireyler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. 26 Şubat tarihinde gerçekleşen ve yalnızca Kuzey Afrika ile Amerika Birleşik Devletleri üzerinden seyredilen bir önceki tutulmanın ardından ikinci güneş tutulması merakla beklendi. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Güneş tutulması ne zaman sorusu ile astronomi dünyasının yakından takip edeceği bu olayı yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, tutumanın gerçekleşeceği saati de öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz dönemde halkalı olarak görüntülenen, bu kez ise tam güneş tutulması türü ile gözlemlenmesi beklenen olay, Kuzey Afrika ile ABD üzerinden net bir şekilde gözlemlenebilecek. Peki, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, detaylı bilgiler

    GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

    2017 yılında ilk Güneş tutulması, 26 Şubat 2017 tarihinde halkalı bir şekilde gerçekleşti. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği ikinci güneş tutulması ise 21 Ağustos 2017 tarihinde tam şeklinde oluşacak ancak bu iki güneş tutulması da Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) görüntülenebilecek. ABD üzerinden izllenebilecek tutulmanın yerel saatle 10.15’te, Oregon eyaletinin Newport kentinden başlayacağı ve 3 dakika kadar süreceği duyuruldu.

    GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ TÜR GERÇEKLEŞİR?

    Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

    Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

    Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

    Parçalı Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

    HAVA NEREDEYSE TAMAMEN KARARACAK

    Redlands Üniversitesi'nde görevli Fizik ve Astronomi Profesörü Tyler Nordgren, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Tüm hayatımı bir astronom olarak gökyüzünü inceleyerek geçirdim. Samanyolu galaksisine, yıldızlara, meteor yağmurlarına baktım. Ama bu; kendi gözlerimle görebileceğim en harika şey," sözleriyle güneş tutulmasını yorumladı.

    Tutulma sırasında hava gündüz vakti neredeyse tamamen kararacak.

    SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI VE TARİHLERİ

    Tutulma TarihiNereden Görülecek?Tutulma Türü
    21 Ağustos 2017Amerika KıtasıTam
    15 Şubat 2018Kuzey AmerikaParçalı
    13 Temmuz 2018Güney AvustralyaParçalı
    11 Ağustos 2018Kuzey AvrupaParçalı
    6 Ocak 2019Doğu AsyaParçalı
    2 Temmuz 2019Kuzey AmerikaTam
    26 Aralık 2019Kuzey AsyaHalkalı
    21 Haziran 2020Kuzey AsyaHalkalı
    14 Aralık 2020Kuzey AmerikaTam
    30 Nisan 2060                Kuzey Afrika, Türkiye, Orta AsyaTam                          

     

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