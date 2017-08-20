Güneş tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? Hava tamamen kararacak!

Güneş tutulması ne zaman sorusu ile astronomi dünyasının yakından takip edeceği bu olayı yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, tutumanın gerçekleşeceği saati de öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz dönemde halkalı olarak görüntülenen, bu kez ise tam güneş tutulması türü ile gözlemlenmesi beklenen olay, Kuzey Afrika ile ABD üzerinden net bir şekilde gözlemlenebilecek. Peki, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, detaylı bilgiler

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2017 yılında ilk Güneş tutulması, 26 Şubat 2017 tarihinde halkalı bir şekilde gerçekleşti. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği ikinci güneş tutulması ise 21 Ağustos 2017 tarihinde tam şeklinde oluşacak ancak bu iki güneş tutulması da Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) görüntülenebilecek. ABD üzerinden izllenebilecek tutulmanın yerel saatle 10.15’te, Oregon eyaletinin Newport kentinden başlayacağı ve 3 dakika kadar süreceği duyuruldu.

GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ TÜR GERÇEKLEŞİR?

Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

Parçalı Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

HAVA NEREDEYSE TAMAMEN KARARACAK

Redlands Üniversitesi'nde görevli Fizik ve Astronomi Profesörü Tyler Nordgren, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Tüm hayatımı bir astronom olarak gökyüzünü inceleyerek geçirdim. Samanyolu galaksisine, yıldızlara, meteor yağmurlarına baktım. Ama bu; kendi gözlerimle görebileceğim en harika şey," sözleriyle güneş tutulmasını yorumladı.

Tutulma sırasında hava gündüz vakti neredeyse tamamen kararacak.

SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI VE TARİHLERİ

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek? Tutulma Türü 21 Ağustos 2017 Amerika Kıtası Tam 15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı 13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı 11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı 6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı 2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam 26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı 21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı 14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam