Zirve sonrası incir ikramı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Suriye’nin masaya yatırıldığı Çankaya Köşkü’ndeki üçlü zirve kapsamında bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye Aydın inciri ikram etti.
Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çankaya Köşkü’nde önceki gün yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti.
Erdoğan, konuklarına Aydın inciri ikram etti. Erdoğan’ın da Twitter hesabından retweet yaparak paylaştığı mesajda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üçlü zirve vesilesiyle ülkemize gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye Aydın yöremizin incirlerinden ikram etti” ifadeleri kullanıldı.
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