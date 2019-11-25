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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
25.11.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kapının altından atılan zarftan kimyasal toz çıktı! Hastanelik oldular

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Aksaray'da açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen Köse ailesinin evi mühürlendi. Hastaneye kaldırılan ve karantina noktasına alınan İlyas Köse, eşi ve 2 çocuğu ile yardıma gelen komşularının tedavisi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelenmek üzere numune aldığı tozun şarbon olabileceği belirtildi.

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  • Kapının altından atılan isimsiz zarftan kimyasal toz çıktı: 5 kişi hastanelik oldu
  • Kapının altından atılan isimsiz zarftan kimyasal toz çıktı: 5 kişi hastanelik oldu
  • Kapının altından atılan isimsiz zarftan kimyasal toz çıktı: 5 kişi hastanelik oldu
  • Kapının altından atılan isimsiz zarftan kimyasal toz çıktı: 5 kişi hastanelik oldu
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Olay, dün akşam meydana geldi. 1 haftadır İstanbul'da olan ve dün Aksaray'a dönen İlyas Köse, iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı gören Köse, yerden alıp evine gitti. Köse, evde zarfı açınca içinde toz olduğunu fark etti. Bir süre sonra İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) tozdan etkilendi.

İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye etti ardından da bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu.

Özel kıyafetlerini giyen AFAD görevlileri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra bina ile evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Ölçüm sonucu herhangi bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) özel kıyafet giydirilip arınma çadırında dezenfekte edildi. 5 kişi, daha sonra sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede karantina noktasına alınan 5 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

EVİN KAPISI MÜHÜRLENDİ

Öte yandan zarftan çıkan tozdan alınan numune, AFAD ekiplerince incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ailenin kaldığı evin kapısı ise tozun ne olduğu belirlenene kadar mühürlendi.

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