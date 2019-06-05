'Zaman bizi haklı çıkaracak'

EN UFAK SAPMA YOK

(Pençe Harekâtı) Tüm temennimiz ülkemizde birliğin beraberliğin özellikle daim olması. Bugün İçişleri Bakanımız Kato Dağı’nda Jandarma Genel Komutanı ile beraber. Ardından ‘Pençe Harekâtı’nı yürütmek üzere Savunma Bakanımız ve Kuvvet Komutanlarımız sınır boylarında. Bütün hassasiyetiyle şu anda ‘Pençe Harekâtı’ devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekât devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekât devam edecek.

SÜKÛN HÂKİM OLSUN

(İdlib’deki son durum) İdlib’e yönelik zaten iki gün önce Sayın Putin ile de bu konuyu tekrar konuştuk. Ondan iki üç gün önce de Sayın Trump ile bu konuları görüştük. Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç üzerinde, Fırat’ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan, malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Şu anda malum Trump’ın bir İngiltere seyahati var. Herhangi bir durum muaccel olarak gerekirse, biz yine kendileriyle bu görüşmeyi yaparız. Sayın Putin ile böyle bir görüşme gerekirse onunla da bu görüşmeyi yaparız. Fakat tabii temennimiz burada bu varil bombalarıyla filan yapılan saldırılar, özellikle de siviller üzerinden hakikaten üzüntü verici. Bundan da bir an önce sıyrılmanın gayreti içerisindeyiz.

Oradaki örgütler konusundaki hassasiyetimiz, özellikle istihbarat örgütlerimiz vasıtasıyla da devam etmektedir. Temennimiz bir an önce burada bir sükûn hâkim olsun.

GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL

(S-400 füze sistemleri) S-400 konusunda zaten bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim, yaptığımız bir anlaşma var. Kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika’ya bir karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi; gerek Amerika, gerekse bizim tarafımızdan, ‘gelin heyetler oluşturalım’, ‘bu heyetlerimiz çalışmalar yapsın’ Bunun dışında bir başka adım da; biz ABD’ye… ‘Siz de bize Patriot’lar verin. Ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bize teklif gelirse, biz Patriot’lar konusunda da adım atabiliriz.’ Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot’lar konusunda bize ABD tarafından maalesef, böyle bir S-400’ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan - kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi almaya ne mecburuz, ne mahkûmuz. Bunu ABD nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa, Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız. Kaldı ki bizim Amerika ile olan ilişkimiz, bir de NATO konsepti içerisinde. Biz orada bir stratejik ortağız. Stratejik ortak olarak da şu anda özellikle Amerika’nın terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir. Bu rakam tabii az rakamlar değil. Biz ise paramızla istiyoruz. Paramızla istediğimiz halde biz bunu alamıyoruz. Bunlar da tabii düşündürücüdür. Ve zamanın bizi haklı çıkaracağına da inanıyoruz.”

BAYRAM BÖREĞİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın bayram namazını kıldığı 63 bin kişilik Büyük Çamlıca Camisi hınça hınç doluydu. Yaklaşık 1.5 saat süren bayramlaşmada Erdoğan binlerce kişiyle bayramlaştı. Bunu hatırlatan gazeteciye “30 binin üzerinde olduğunu söylüyorlar” yanıtını veren Erdoğan, Üsküdar Belediyesi’nce getirilen börek ve baklavayı gazetecilere dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüşüp bayramlaştı.

‘KARAR MERCİİ YSK DEĞİL’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ‘soruşturma geçiren seçim kurulu başkanlarının YSK kararıyla yeniden görev almaları’ konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: “Zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Daha bu netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK’ya bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Sandık kurullarıyla alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu. Ve YSK da bu itiraza kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. Burada bir incelik var. Hâkimlerle ilgili konuda karar mercii YSK değildir. Hâkimlerle ilgili konular HSK’ya aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Onun için burada gerek HSK’nın gerekse YSK’nın hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır.”

ASKERLERE BAYRAM TELEFONU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, namazın ardından Pençe Harekâtı'nda görev yapan askerlerle telefonla görüştü, bayramlarını tebrik etti. Erdoğan telefon görüşmesinde, askerlere “Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı'nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.